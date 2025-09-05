Suscríbete
Imágenes de Dalilah Polanco al volver a La Casa de los Famosos México: ¿Qué lesiones tuvo tras su caída?

Hay quienes juran que fingió su caída.

September 05, 2025 • 
MrPepe Rivero
dalilah-caida--confesionario.jpg

Dalilah Polanco en el confesionario

La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos finalmente compartió las imágenes oficiales del regreso de Dalilah Polanco tras ser atendida en el Confesionario, luego de su caída durante la pregala del 4 de septiembre.

La actriz volvió durante la madrugada del viernes. A las 2 de la mañana se le escuchó, pero censuraron todas las cámaras. Fans notaron que caminó en la sala y dijo: “Mañana es la venganza de la maldita lisiada”.

La producción compartió las imágenes del momento ocurrido a las 2 de la mañana, cuando Aarón y Shiky la ayudaron a ir al baño y luego volvió al confesionario.

El momento exacto de su regreso

Hasta la tarde del viernes, La Casa de los Famosos México compartió las imágenes del momento en el que Dalilah sale del confesionario, ya con una muñequera y una bota inmovilizadora en su pie izquierdo.

¿Qué lesiones tuvo Dalilah Polanco por su caída en La Casa?

La actriz volvió a la competencia con tres fisuras, luego de caerse de costado en el patio.

Alexis Ayala pensó que Dalilah se había aventado al piso

“Fue muy extraño porque diste el paso, que no tocó el escalón; es como si te hubieras aventado, caíste como tabla. A mí me costó trabajo pensar que te habías caído”, le dijo el actor en la terraza.

MrPepe Rivero
