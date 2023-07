Maryfer Centeno analiza comportamiento de Alexa Parra sobre declaraciones en contra de su papá Héctor N

Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de Alexa Parra, luego de salir de la última audiencia del juicio que emprendió en contra de su padre, Héctor ‘N’, por abuso sexual.

El día de ayer se llevó a cabo la última audiencia del juicio contra Héctor ‘N’, acusado por su hija Alexa Parra de abuso sexual, en la que se esperaba que el juez dictara sentencia, pero la defensa del actor solicitó una prórroga que fue concedida, por lo que será hasta el 10 de mayo cuando se conozca el veredicto final.

Héctor ‘N’ lleva casi dos años preso por el proceso legal que inició en su contra su hija Alexa Parra.

Ginny Hoffman, mamá de la joven, la ha acompañado en este duro proceso emocional y legal desde que reveló que sufrió abuso por parte de su padre, información que ha desmentido categóricamente la hija mayor del actor, Daniela Parra.

“Pues como era de esperar, jugando chueco como siempre. Nueva audiencia: 10 de mayo. Ten por seguro, papá, que cada día más que te hacen pasar ahí, será recompensado por Dios. Siempre con la frente en alto”, declaró la media hermana de Alexa Parra.

Daniela Parra decidió no acudir este martes a la que sería la última audiencia de su padre, en el Reclusorio Norte, y en la que, al parecer, se determinaría si es culpable o inocente del delito que se le imputa.

Alexa Parra, quien tenía la esperanza de que el juez dictara la sentencia ayer al final de la audiencia, salió del lugar y dijo:

“Sé que es por derecho del acusado (los 10 días de prórroga) pero es muy desgastante. Es desgastarme todavía más días y estar en la incertidumbre. Tengo muchas emociones encontradas... estoy enojada, estoy frustrada, estoy todo”.

Maryfer Centeno reaccionó a la actitud de Alexa Parra sobre las declaraciones que ofreció ante las cámaras en contra de su papá, el actor Héctor ‘N’.

“La cara se le transforma, estas expresiones de cerrar los ojos como evadiendo la realidad recuerdan es que no quiero ver lo que esta pasando y hace una expresión que tiene que ver con asco de alguna forma al defender su punto, es muy normal que ella sienta repugnancia por otra parte eso es normal en cualquier confrontación. Nota cómo se marca el entrecejo como el tono de voz es absolutamente alterado porque el tema le afecta mucho emocionalmente”.

“Es una mujer joven que ha sido vulnerada socialmente. Lo que hace el cuerpo es una actitud burlona con el fin de decir no me importa, es como una especie de caparazón social; a veces la risa, este caparazón hace que te burles de lo que te duele para que pues para no verte vulnerable; sin embargo una vez mas vemos cómo enseña los dientes como si acabara de dar una mordida.

La reconocida grafóloga indicó que Alexa se veía nerviosa a su salida de la última audiencia, donde vio a su padre, acusado por ella misma de abuso sexual.

“Se hacen unos hoyuelitos en la cara, estos corresponden cuando estás haciendo un berrinche, no digo que sea el caso, está enojada, está frustrada, pero el tono de voz no corresponde a enojo y a frustración, sí a desesperación y ansiedad, e incluso cuando hace un sonidito que va después de la risa, eso refleja nerviosismo, está muy nerviosa Alexa, está muy enojada, muy molesta con su hermana”.

“Ella no está dispuesta a llegar a un arreglo, ella está evadiendo la realidad, no es contundente al contestar únicamente cuando dice ‘no, no voy a llegar a un arreglo’. '¿Cómo te sentiste de ver a tu papá es esta audiencia?’, fíjate como aumenta el parpadeo, eso es un reflejo de nerviosismo. Se toca la cara, lo cual trata de calmarse, se siente acusada y por eso está a la defensiva”.