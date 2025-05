¿Habrá reencuentro? Maribel Guardia reveló si verá a su nieto en el Día de las Madres: su impactante declaración

La reconocida actriz Maribel Guardia volvió a ser cuestionada por la posibilidad de reencontrarse con su nieto José Julián durante el Día de las Madres, una fecha que suele ser emotiva y significativa para las familias mexicanas. En medio del conflicto legal que sostiene con Imelda Tuñón, madre del menor y viuda de su fallecido hijo Julián Figueroa, la artista rompió el silencio, pero lo hizo de manera tajante: no habrá reencuentro este 10 de mayo.

La declaración de Maribel ha generado diversas reacciones en redes sociales y en los medios, pues muchos esperaban que el Día de las Madres pudiera ser un motivo de tregua entre ambas mujeres. Sin embargo, la actriz fue clara al afirmar que no hablará más sobre el tema, para dejar ver que la relación entre ella e Imelda Tuñón está, al menos por ahora, completamente fracturada.

¿Qué pasó con Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El distanciamiento entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón surgió tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz y padre de José Julián. Desde entonces, ambas han protagonizado una disputa legal por la custodia del menor y por otros asuntos relacionados con la herencia del fallecido cantante.

Aunque en algún momento se pensó que podrían llegar a un acuerdo amistoso , la tensión ha ido en aumento. Las declaraciones públicas, los procedimientos legales y la falta de comunicación directa han hecho imposible una reconciliación. Mientras el proceso judicial sigue en curso y las autoridades analizan las pruebas presentadas por ambas partes, José Julián permanece bajo el cuidado de su madre, Imelda.

Maribel Guardia reveló así si verá a su nieto el 10 de mayo

Ante la cercanía del Día de las Madres, surgieron versiones que apuntaban a la intención de Imelda Tuñón de permitir que Maribel Guardia viera a su nieto José Julián como un gesto simbólico y conciliador. Sin embargo, la actriz fue contundente al rechazar la posibilidad de este reencuentro.

Durante un evento con motivo del 5 de mayo celebrado en Los Ángeles, California, Maribel fue abordada por medios de comunicación y, al ser cuestionada sobre si estaría con su nieto el 10 de mayo, respondió de forma directa que no. Sin ofrecer más detalles ni entrar en explicaciones, prefirió desviar la conversación y centrarse en su rol como abuela y en su cariño por las madres en general.

“Las abuelitas amamos con todo el corazón”, comentó, en un tono más emotivo, pero sin mencionar a su nieto de forma específica. También hizo alusión al hecho de que el 10 de mayo es el Día de las Madres, no de las abuelas, a fin de dejar entrever que no esperaba formar parte activa de la celebración este año.

¿Qué ha dicho Maribel Guardia sobre su nieto?

En los últimos meses, Maribel Guardia ha optado por mantenerse en silencio en lo que respecta a su nieto. En reiteradas ocasiones, ha manifestado que ya no hablará públicamente sobre el menor, debido a los procesos legales que aún se encuentran en desarrollo.

“De eso no voy a hablar. Que Dios los bendiga, los quiero mucho”, fue la breve pero significativa respuesta que ofreció a los reporteros en su reciente aparición en Estados Unidos. Esta postura no es nueva: desde que comenzaron los procedimientos judiciales, Maribel ha intentado manejar el tema con discreción, aunque no ha ocultado su deseo de seguir presente en la vida del pequeño.

Por otro lado, ha preferido enfocarse en el recuerdo de su hijo, Julián Figueroa, fallecido en 2023. Con palabras llenas de amor y dolor, la actriz ha dicho que se considera una mujer bendecida por haber tenido a su hijo durante 27 años, y aunque su partida fue devastadora, los recuerdos que guarda de él le dan fuerza para seguir adelante.

¿Cómo va el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un veredicto final sobre la custodia del niño ni sobre los asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa. Las demandas presentadas por ambas partes continúan siendo evaluadas, y por ahora, Imelda Tuñón mantiene la tutela completa de José Julián.

Este conflicto ha despertado un amplio debate en la opinión pública sobre los derechos de las abuelas en México y el papel de los familiares directos cuando se trata de la custodia de un menor. Mientras tanto, tanto Maribel como Imelda han optado por reducir al mínimo sus declaraciones, enfocándose en seguir adelante por separado.