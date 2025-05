Gustavo Adolfo Infante apuntó contra Marco Chacón y expuso un íntimo secreto de su pasado con Imelda Garza

Aunque todo parece indicar que pronto podría haber una reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Garza, sus recientes enfrentamientos dejaron estragos que aún siguen manifestándose. Para muestra, la cruda revelación que hizo Gustavo Adolfo Infante sobre Marco Chacón, de quien mencionó tener audios donde contaba qué intenciones tenía con la viuda de Julián Figueroa.

Gustavo Adolfo Infante le mandó una implacable advertencia a Marco Chacón que involucra a Imelda Garza

Durante la reciente emisión de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante reaccionó a las burlas que Marco Chacón habría hecho sobre él. En respuesta, el presentador de “El minuto que cambió mi destino”, retó al esposo de Maribel Guardia a que conversaran personalmente para que así quedara todo claro entre ellos, en especial respecto a la vez que supuestamente le pidió que hablara mal de Imelda Garza para perjudicarla.

“Para que no te burles de mí, ni yo hable mal de ti, vamos a sentarnos para que me platiques. Creo que tienes mucho interés en este caso. Muestro en mi celular cuando me mandabas cosas para que yo hablara mal de Imelda Garza Tuñón”, expuso, respaldando la vez que lo señaló como el culpable de que la información del juicio se filtrara.

Gustavo Adolfo Infante RESPONDE a Marco Chacón y REVELA que le envió MENSAJES hablando MAL de Imelda Tuñón después de mencionar que NO le interesaban los BIENES de Julián Figueroa #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/ijoQv0ku5G — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 2, 2025

¿Qué pasó entre Imelda Garza y Marco Chacón? El fuerte rumor sobre su convivencia

En medio de todas las versiones que salieron a la luz sobre Imelda Garza, se mencionó un presunto romance prohibido con el esposo de Maribel Guardia. Si bien este rumor llevaba tiempo sonando, fue hasta abril de 2023 cuando Gustavo Adolfo Infante mencionó en “Sale el Sol” que existían aparentes pruebas de este vínculo.

De acuerdo con los dichos del llamado “periodista de las exclusivas”, esta supuesta relación de la viuda de Julián Figueroa con Marco Chacón quedó asentada en el expediente legal de las demandas que la actriz costarricense presentó, pero habría sido un tercero el que aparentemente dio fe de la situación.

“Alguien que leyó completa la carpeta de investigación y las declaraciones, dice que sí, que sí hay testimoniales de que sí”, expresó en su momento, recalcando que fue un informante el que tuvo acceso a toda esta información.