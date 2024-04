Gustavo Adolfo Infante estalló contra Pedro Sola: ‘Es un acosador de hombres’

Gustavo Adolfo Infante volvió a colocarse en las principales tendencias debido a las fuertes críticas que emitió contra Pedro Sola, a quien calificó de “amargado y pesado” por estas perturbadoras razones.

Fiel a su estilo, Gustavo Adolfo Infante no se guardó nada y reveló en unas explosivas declaraciones las razones por las que detesta a Pedro Sola, uno de los conductores estrella de Ventaneando, e incluso no dudó en decir que es un “acosador de hombres”.

¡Así es! Las preocupantes revelaciones de Gustavo Adolfo Infante encendieron las alarmas entre los internautas, aunque muchos consideraron que sólo se trató de una explosión de ira por parte del periodista de espectáculos e incluso hicieron un llamado a confirmar estas fuertes afirmaciones.

¡GUSTAVO ADOLFO INFANTE NO SOPORTA A PEDRO SOLA!

Lo cierto es que no sólo Pedro Sola fue víctima de las iras de Gustavo Adolfo Infante: otros comunicadores como Adela Micha también fueron víctimas de los ataques del periodista de espectáculos; figuras como “Pepillo” Origel y Flor Rubio, en cambio, recibieron comentarios halagadores.

“Es un acosador de hombres. Yo tengo compañeros que Pedrito se los ha acosado”

Todo esto ocurrió durante una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le ofreció a Karime Prindter en donde habló de varios de sus colegas en el mundo de la comunicación; no obstante, fueron las críticas hacia Pedro Sola las que llamaron especialmente la atención de los internautas.

“No lo soporto, me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el viejito que habla mal de la gente, es un pesado, creo que el personaje del Tío Pedrito no lo comprendo, no lo comparto, no me cae”, expresó enfático el titular de Imagen Televisión.