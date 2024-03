Gustavo Adolfo Infante corrió a un importante colaborador en pleno programa en vivo, ¿qué pasó?

No es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante se mete en problemas, sobre todo con importantes figuras del mundo de la farándula, debido a sus explosivas declaraciones; sin embargo, en esta ocasión el periodista reflejó que también cuenta con un lado profesional luego de que corriera al doctor Alexis Lodigiani, uno de sus principales colaboradores, debido a sus constantes inasistencias.

Además de su trabajo en Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante también cuenta con un canal de YouTube en donde trabaja con varias personas en los distintos segmentos de su programa: uno de ellos era el doctor Alexis Lodigiani, quien desde hace dos años brindaba a la audiencia tips de salud y alimentación.

No obstante, la relación entre Gustavo Adolfo Infante y Alexis Lodigiani acaba de llegar a su fin: así fue el impactante anuncio que hizo el periodista durante una de sus transmisiones en vivo.

¿POR QUÉ GUSTAVO ADOLFO INFANTE CORRIÓ A SU COLABORADOR ALEXIS LODIGIANI?

Durante su participación en su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante anunció que, en esa ocasión, Alexis Lodigiani tampoco se presentaría a trabajar, conducta que se repitió a lo largo de tres semanas:

“si alguien como el doctor Lodigiani no tiene interés por ustedes, el público, yo tampoco tengo interés en él”

“El doctor Alexis Lodigiani hoy tenía qué venir y tiene tres semanas que no viene porque está ocupado, hoy le hablamos y dijo ‘no, pues no voy a ir porque es mi cumpleaños’, y la semana pasada porque tenía una conferencia, la anterior no me acuerdo por qué y la otra tampoco iba a poder venir”, comenzó a decir el periodista.

Debido a esto, Gustavo Adolfo Infante reveló, en plena transmisión, que el doctor Alexis Lodigiani ya no sería más su colaborador debido a que no respeta a su público, por lo que dio por terminada la relación laboral entre ellos:

“Pues si alguien como el doctor Lodigiani, al cual quiero mucho, no tiene interés por ustedes, el público, yo tampoco tengo interés en él”, aseguró, contundente, el periodista, para luego continuar con el programa.