Gustavo Adolfo Infante habló sobre Daniel Bisogno y lanzó una lapidaria crítica a quienes especulan sobre su salud

Gustavo Adolfo Infante no dudó en emitir un fuerte ataque contra todas aquellas personas que especulan con la salud de Daniel Bisogno, pues incluso en redes sociales se llegó a rumorar que “El Muñeco” había muerto.

Este jueves, el titular del programa De primera mano habló sobre la difícil situación por la que está atravesando Bisogno a través de un video en vivo en su cuenta de YouTube, a la vez que criticó con unas contundentes palabras a quienes sólo difunden rumores sin fundamento sobre el comunicador.

Es importante aclarar que Daniel Bisogno está hospitalizado desde la primera semana de febrero, aquejado de una bacteria pulmonar que, aunque va cediendo, todavía no se elimina del todo, por lo que el presentador de Ventaneando permanece e n terapia intensiva .

“NO PODEMOS ESPECULAR CON LA VIDA DE UNA PERSONA”

Durante la transmisión en vivo, Gustavo Adolfo Infante fue contundente al señalar que, aunque tenía una información muy importante sobre Daniel Bisogno, no quiso difundirla porque no se la confirmaron oficialmente:

“Yo no puedo ser ave de mal agüero. No podemos especular con la vida de una persona”

“Me incitaban a que yo lo dijera, pero por más que me moví con mis contactos nadie me lo pudo corroborar y yo no iba a dar una noticia de esa naturaleza. Aparte yo no puedo ser ave de mal agüero. No podemos especular con la vida de una persona”, señaló, tajante, Gustavo Adolfo Infante, quien se lanzó contra los periodistas que difunden datos sin antes comprobarlos.

Sin embargo, el comunicador sí confirmó que Daniel Bisogno permanece, intubado, en terapia intensiva mientras lucha por superar una infección pulmonar que poco a poco va cediendo. Esto confirmaría lo que dijo Pedro Sola en la edición de este jueves de Ventaneando:

“La operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Ayer ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano está pegado con él y hay un buen pronóstico de que poco a poco vaya recuperándose y tendrá que tomarlo con calma”, expresó el conductor.