Reportero amenaza a Gustavo Adolfo Infante: si lo demanda, destapará nuevos escándalos del conductor

Gustavo Adolfo Infante y el reportero Enrique de la Rosa sostienen un conflicto que podría escalar a un nivel inimaginable luego de que relacionaran al titular de De primera mano con la modelo scort Himmel.

De acuerdo con Enrique de la Rosa, él tiene en su poder una controvertida entrevista en donde Himmel le narró, con lujo de detalles, los excesos y las alocadas fiestas en las que participó Gustavo Adolfo Infante.

La modelo scort ya había declarado en una entrevista con Alfredo Adame que el periodista sostenía relaciones “con hombres y con mujeres"; sin embargo, al parecer tuvo una nueva charla en donde contó algunos incómodos secretos que Enrique de la Rosa difundirá, aseguró, si es que Gustavo Adolfo Infante lo llega a demandar.

¿CÓMO SURGIÓ EL CONFLICTO ENTRE ENRIQUE DE LA ROSA Y GUSTAVO ADOLFO INFANTE?

Todo comenzó cuando Enrique de la Rosa, un reportero que trabaja de forma independiente, acusó a Gustavo Adolfo Infante de difamación; el conductor de De primera mano, por su parte, respondió acusando al periodista de haber orquestado un caso para perjudicarlo, por lo que lo demandaría.

Sin embargo, Enrique de la Rosa se mostró tan seguro de sus señalamientos contra Adolfo Infante, que soltó una auténtica bomba para el canal de YouTube Ernesto Buitron News, asegurando que ya tiene un plan listo por si el conductor lo llegara a demandar:

ENRIQUE DE LA ROSA AMENAZA CON VENTILAR LOS ESCÁNDALOS DE ADOLFO INFANTE

“Que me demande y voy a sacar la entrevista que me dio Himmel, y no solamente habló de Gustavo, habló de un chorro de cosas y lo que le dijo a Alfredo Adame fue poco, comparado con lo que me dijo a mí Himmel de Gustavo Adolfo ”, advirtió Enrique de la Rosa, contundente:

“Estoy esperando que me demande Gustavo para yo sacar todo lo que dijo Himmel de él”

“Estoy esperando a que me demande para sacar esa entrevista”, aseguró el reportero, quien además detalló:

“La entrevista que yo le hice a Himmel nunca en ningún lado salió porque yo dije ‘no, perro no traga perro’. Entonces yo dije ‘no voy a sacar nada de eso’, pero estoy esperando que me demande Gustavo para yo sacar todo lo que dijo Himmel de él”, declaró. Al final, el reportero le hizo una invitación a sus seguidores:

“No se pierdan De la Rosa TV porque ahí voy a empezar a sacar todas estas entrevistas que tengo. No tengo miedo, ¿qué puede hacer él?, demandarme no puede, ¿de qué me va a demandar? Necesita primero argumentos, pruebas, para demandarme”, aseveró.