Raúl Velasco se enteró que Julio Iglesias sentó en sus piernas a una reportera y lanzó tremenda orden

La denuncia de dos mujeres en contra de Julio Iglesias despertó la memoria de periodistas, conductoras e incluso amigos que han opinado sobre el tema.

Las acusaciones, que ya son investigadas por la Audiencia Nacional en España, son por abuso sexual, algo que el cantante negó ayer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Julio Iglesias tuvo una larga relación con México y su público. Una gran parte de sus éxitos comenzaban en nuestro país para luego expandirse hacia Latinoamérica. Y eso sucedía en gran medida por sus presentaciones en el programa semanal “Siempre en domingo”, que condujo Raúl Velasco durante más de dos décadas.

El recuerdo de Martha Figueroa sobre Julio Iglesias

Martha Figueroa recuerda que ella trabajó en el equipo de Raúl Velasco como una asistente que se encargaba de hacer la investigación previa de los invitados y hacer un resumen con las novedades de su carrera para entregarle una tarjeta de Velasco al momento del show.

Julio Iglesias estuvo en Siempre en Domingo varias veces, incluyendo una en 1995, cuando festejó 25 años de trayectoria.

Pero Martha Figueroa lo que recuerda es una vez que vino al Festival de Acapulco y que provocó la ira de Raúl Velasco.

¿Por qué se enojó Raúl Velasco con Julio Iglesias?

Figueroa cuenta que cuando fue con Julio para preguntarle los datos necesarios para armar la habitual tarjeta informativa que le entregaba a Velasco, Julio le lanzó:

“Pero te tienes que sentar en mis piernas”.

Julio Iglesias y Martha Figueroa, en el Festival de Acapulco Las historias que nunca contamos / Martha Figueroa

Martha se negó pero luego se enteró que hubo otra reportero que aceptó.

“Estábamos en una reunión de trabajo cuando llega esta reportera y le dice al señor Velasco: ¡conseguí una súper entrevista con Julio Iglesias y me le senté en las piernas porque él me dijo”.

Figueroa recuerda que entonces Raúl Velasco explotó: