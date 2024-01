Gaby Spanic insiste en que se culpe a quien intentó matarla: “Se van a caer las máscaras”

El escándalo y la polémica parecen acompañar a Gaby Spanic el resto de su vida. Y es que después de varias controversias, ahora la actriz venezolana confesó a TVyNovelas que en su nuevo programa de televisión revelará una complicada experiencia que dejará con la boca abierta a más de uno.

“Se van a impactar porque contaré un secreto del que nunca he hablado, fue un delito en el que, lamentablemente, estuve involucrada, pero que no pude decir absolutamente nada por tener un papelito firmado, pero hablé con abogados, no puedo contar muchos detalles, aunque los delitos no se pueden ocultar, yo sé que muchas mujeres que han pasado por lo mismo van a ver como Gabriela Spanic, en ese momento, sacó las garras, pero tenía razón”, nos dijo en exclusiva la protagonista de La usurpadora.

Trabajar con Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier, SarahMintz (antes Maritza Rodríguez) y Laura Zapata le enseñó a Spanic que las

apariencias engañan y que no todo lo que brilla es oro.

“Tú sabes que a mí harta la gente hipócrita, la doble moral, que te juzguen de cosas que tú no hiciste por envidia, porque a lo mejor no tuvieron el éxito que tú tuviste en la vida, y me sacaron el código postal, a una de ellas le dio amnesia, pero yo le hablé con pruebas porque me gusta hablar así, y ocurrieron situaciones villanescas, que la gente se va a reír, se va a impactar porque uno se cansa, corazón. Yo no tengo la culpa de haber sido protagonista, villana, de haber viajado por tantas partes del mundo, que siga trabajando. Conseguí el amor en el reality y eso también les causó envidia, pero yo soy una mujer que se siente más plena que nunca, nada me importa, ¿qué es otra raya más para el tigre?”.

El año pasado, para Gaby, participar en este proyecto que se transmite por una plataforma gratuita llegó a convertirse en un infierno, pero al final puso a cada quien en su lugar.

“Fíjate que esa vez les conté mi verdad como madre, como hija, como actriz, y en el confesionario me atacaron, me clavaron la estaca, fue horrible, como en la época de Drácula, pero ahora yo soy la host, tengo una gran aliada que quiero, admiro y respeto con todo mi corazón, una actriz sensacional, la señora Laura Zapata, y bueno, le comento mi experiencia de la primera temporada para ir limando asperezas, pero, ¿de quién van a hablar más?, ¿de quién van a inventar más?: del árbol que da más frutos, entonces hay unas ramitas ahí que me fastidian y las enfrento así como soy. Hay una que se me cayó horrible del pedestal, pero aquí no hay libreto, van a ver a una Gabriela que por tener éxito en su vida, por haber logrado las cosas con disciplina, por ser una mujer resiliente, le inventan un montón de cosas, yo no tengo la culpa que del prestigio que me he ganado, estoy consciente de que ellas también han tenido sus éxitos, pero hay jerarquías”.

Lo que más le molestó a la artista fue que la señalaran de “mala copa” y así se defendió en nuestra entrevista:

“Sé que no soy perfecta, alguien me acusó de alcohólica, como si yo me la pasara bebiendo todos los días en mi casa, pero eso habla más de ella que de mí. Hay otra que salió del Centro de Rehabilitación Oceánica y me acusó a mí de algo, pero yo no hago esas cosas”.

Pero a pesar de todo, Gaby disfrutó la experiencia de aislarse con otras estrellas que han brillado en los melodramas haciendo maldades. La recordada Paola Bracho consiguió el amor en un hombre que participa en el programa y hasta hoy mantienen una bonita relación, eso sí, sin compromisos.

“Hasta en eso creo que me tuvieron envidia esas mujeres, no todas. Yo a Sara la quiero mucho, a Laura, pero hay unas que resultaron bastante especiales. El más guapo se fijó en mí, fue un flechazo y no es que yo me quiera casar, no. Él en su casa y yo en la mía, que dure lo que tenga que durar, yo digo que la vida son momentos mágicos y felices y tengo muchas prioridades en mi vida, siempre dije que no estoy cerrada al amor, y no tengo expectativa, lo disfruto, soy una mujer hecha y derecha, soltera, estuve tanto tiempo sin pareja y ahora me llegó este hombre”.

Además de su reality show, Gaby Spanic está enfocada en reabrir el caso de envenenamiento que según ella, quedó inconcluso, pues Marcia Celeste Fernández Babio, su exasistente, a quien acusó en 2010 de tratar de matarla a ella y a su familia, quedó en libertad mucho antes de tiempo.

“La justicia es lenta, todo se tarda, pero va muy bien, la contraloría aceptó el caso, están retomando las investigaciones y yo creo en la justicia divina, sé que van a caer muchas máscaras y un bando que le pagaron, que fue patrocinado para quitarme la credibilidad y para hablar tantas estupideces de mí”, aclaró la protagonista de melodramas como La intrusa, La venganza, Prisionera, Tierra de pasiones, Emperatriz y La otra cara del Alma.