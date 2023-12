Geraldine Bazán reacciona ante acusaciones de Gaby Spanic de haberle quitado a su novio

Participaron en el reality ‘Secretos de villanas’, pero ahora Geraldine no se quedó callada ante las acusaciones de Spanic de ‘bajarle’ el novio.

Hace unos días, Gabriela Spanic, de 50 años, reveló que Geraldine Bazán, de 40 años, fue la ‘tercera en discordia’ en una de sus relaciones durante la etapa que actuaron juntas en la telenovela ‘Tierra de Pasiones’, de Telemundo, en 2006.

“Ah, sí, con Geraldine Bazán. Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo, venezolano, jovencito, muy lindo y como que le gustó mi novio y él me dijo que estuvieron juntos. Ella dice que no, que es mentira. Está niña estuvo detrás de él, todo el tiempo”, declaró la actriz en entrevista con la periodista de espectáculos, Matilde Obregón.

Geraldine Bazán no se quedó de brazos cruzados y así respondió ante medios de comunicación: “Llega un momento en el que dicen ‘esta estrategia me funciona’ para ciertas cosas. Entonces, bueno, no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas, la verdad, porque para mí es un proyecto (‘Secretos de villanas’) que ahorita está al aire, pero terminó cuando terminé de grabarlo... Lo que pasó en villanas, se queda en villanas. ¡Cada quien sus cubas!”.

