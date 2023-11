Gaby Spanic: “Fui víctima de abuso sexual por parte de Pablo Montero”

¡Tremendo escándalo! La actriz de telenovelas Gaby Spanic sorprendió al hacer pública una denuncia en contra de Pablo Montero pues señala que él abusó sexualmente de ella.

La venezolana aseguró la prensa que fue durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en el que compartió encierro junto con el cantante, donde sucedieron los hechos.

“Protegieron (en La Casa de los Famosos México) un abuso sexual allí adentro, yo fui víctima de un abuso sexual de parte de Pablo Montero”, reveló la protagonista de La Usurpadora, al salir de Televisa San Ángel.

El periodista Edén Dorantes cuestionó a la villana si había ocurrido tocamientos inapropiados a lo que ella respondió tajantemente que si.

“Sí (hubo tocamientos) él estaba pasado de copas”, dijo.

Gaby Spanic comentó que Pablo Montero le ofreció disculpas dentro del show y denunció que la producción de La Casa de los Famosos la quiso callar y encubrió los hechos.

“Yo a Pablo Montero lo aprecio muchísimo, pero en este show editaron muchas cosas, él me ofreció disculpas dentro del show, pasaron muchas cosas que no valen la pena ya decir. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y apoyaron eso”.

La famosa dijo que todos los detalles de los hechos los revela en el programa Secretos de Villanas 2 y además expresó sus motivos por los que no denunciará legalmente a Pablo Montero.

“Hablé con los abogados y me dijeron que eso es un delito, pensé en denunciarlo pero para que, si es tan caro los abogados y la justicia es tan lenta, pasan los años y no pasa nada. Tengo fe que con el transcurrir del tiempo todo vaya cayendo por su propio peso, ya las máscaras se están cayendo”.