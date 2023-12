Céline Dion ha perdido el control de sus músculos, confirma su hermana

El regreso a los escenarios de la cantante de 55 años se alargará más tiempo.

Claudette Dion, hermana de Céline Dion, indicó para la revista 7 Jours que la cantante canadiense “ha perdido el control de sus músculos”, luego de que la propia Céline confirmara hace un año que padece la enfermedad neurológica conocida como Síndrome de la Persona Rígida.

Claudette mencionó que las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición, lo que aumenta la preocupación por el futuro musical de la interprete del éxito “My Heart Will Go On”, de la película ‘Titanic’, de James Cameron.

Asimismo, señaló que Céline Marie Claudette Dion, mejor conocida como Céline Dion, se mantiene “fuerte moral y mentalmente”, y negó que “esté en silla de ruedas o que padezca de cáncer”.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

De acuerdo con el sitio National Institutes of Health el Síndrome de la Persona Rígida (SPS por sus siglas en inglés) es una enfermedad neurológica poco común y progresiva que afecta al cerebro y la médula espinal. Quienes lo padecen pueden presentar dificultades para caminar o hablar.

Los principales síntomas son: Rigidez en pecho y espalda, espasmos musculares, fluctuantes y progresivos, rigidez en las extremidades, sensibilidad a la luz y al ruido.

