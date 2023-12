Entre lágrimas, Kimberly Loaiza se va de Youtube y admite haber engañado a sus fans

Kimberly Loaiza admitió que la infidelidad de su esposo, Juan de Dios Pantoja, con la modelo y tiktoker de nombre Patricia Milian se trató de una estrategia para que tuviera éxito su nueva canción, “Mal hombre”, confirmando así las sospechas de internautas.

“Reconozco que he estado mal por prestarme, perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión. Sé que me dejé llevar y no debí participar”.

La influencer confirma que se alejará de las redes para dedicarle tiempo a sus hijos.

“Gracias por el cariño que me han dado por tantos años, gracias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir, gracias por ser leales a mí y amarme tanto, gracias por ser una familia para mí. Siempre los recordaré como una de las mejores etapas de mi vida. Siempre tendrán un espacio reservado en mi corazón, nunca me cansaré de agradecerles por tanto, pero tengo que irme”.

“Me rehúso a que mis hijos me los críen las niñeras. No quiero perderme la niñez de mis hijos por seguir manteniendo una carrera. Este trabajo es muy absorbente, por las que pasa el tiempo mi agenda tiene cosas nuevas. Quiero que mis hijos tengan una infancia normal, que dejen pasar tanto tiempo en aviones para acompañarnos”, dijo la creadora de contenido.

También puedes ver:

Ella era Thalía Cornejo, exreina de belleza que murió en masacre en posada de Salvatierra, Guanajuato

Filtran video de la lujosa boda de la hija de Tatiana

Mientras Pablo Lyle está en la cárcel, Ana Araujo posa en diminuta tanga y su novio reacciona