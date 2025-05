'¡Gana más que yo!': Susana Zabaleta le puso un alto a los intrigantes chismes sobre Ricardo Pérez

El pasado 30 de abril, Mariana Seoane causó revuelo en el mundo de la farándula luego de que se burlara del noviazgo de Susana Zabaleta con una hiriente frase que de inmediato se viralizó... ¡el escándalo llegó a tal grado que hasta Matías Gruener, el hijo de su colega, le dedicó unas palabras bastante contundente s!

“Yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, aseguró Seoane ante varios reporteros, un gesto que fue más que suficiente para que el revuelo se desatara sobre todo en redes sociales... Mariana ya le pidió perdón a su colega, pero ella no se quedó callada y aclaró de una vez por todas si mantiene o no a Ricardo Pérez.

TE RECOMENDAMOS:

¿Susana Zabaleta mantiene a Ricardo Pérez?

A través de una reciente transmisión en vivo disponible en su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta reveló que Ricardo Pérez gana más que ella y, por lo tanto, no necesita pagarle las cuentas para tenerlo a su lado, al tiempo que consideró lamentable que los ataques en su contra los reciba principalmente de mujeres.

“No sabía yo del chisme, ya después me enteré que dijeron que yo mantenía a Ricardo y digo: ‘Ay, Ricardo gana cuatro veces más que yo’ ”, reveló Zabaleta fiel a su estilo desenfadado.

Susana Zabaleta no reveló si aceptó o no las disculpas públicas de Mariana Seoane, pero sí hizo un llamado a desechar las críticas entre mujeres ya que consideró que esta práctica es cosa del pasado.

“Me choca que minimicen (su noviazgo con Ricardo Pérez), más bien debería ser padrísimo voltear y ver a alguien, y decir: ‘Ay, sí se les nota’. Este ataque ochentero, noventero de partirnos la madre unas con otras... ya. Gracias a Dios las generaciones de ahora son más como más buena onda”, declaró.

Al final, Zabaleta le agradeció a su hijo Matías Gruener por ser el primero en defenderla de las burlas de Mariana Seoane: “Hasta quiero chillar. Habló tan padre de mí, tan increíble de la relación que tenemos Ricardo y yo, que dices: ‘Lo demás me vale madres’. Está increíble que tus hijos vean a la persona con la cual estás”, aceptó.

¿Cómo le pidió perdón Mariana Seoane a Susana Zabaleta?

En un encuentro con medios de comunicación dado a conocer este domingo 04 de mayo por el programa matutino “Venga la Alegría”, Mariana Seoane tuvo un radical cambio de actitud y le pidió perdón a Susana Zabaleta por burlarse de su noviazgo con Ricardo Pérez .

“Pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo (…) yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen y por eso soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron”, dijo Seoane en parte de sus declaraciones.

Ahora que Susana Zabaleta le puso punto final a las especulaciones sobre si mantiene a su novio o no, se espera que las aguas entre ella y Mariana Seoane se calmen, sobre todo porque ya hubo una disculpa pública de por medio: ¿qué pasará?