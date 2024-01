Galilea Montijo exhibe a un mono que ‘le robó' su celular en Indonesia; esta es la divertida foto

Galilea Montijo e Isaac Moreno se encuentran actualmente en Bali, Indonesia, disfrutando de unas merecidas y románticas vacaciones, en donde ya hasta se metieron en aprietos por culpa de un mono.

En las últimas horas, Galilea Montijo fue motivo de preocupación luego del fuerte terremoto de 7.6 grados que sacudió la península de Noto , en Japón, país asiático en donde la famosa también se encontraba vacacionando; afortunadamente, poco después se confirmó que ella ya no estaba en el lugar cuando ocurrió el sismo.

El susto ya pasó y, al parecer, Gali está gozando de lo lindo en compañía de su novio, Isaac Moreno ... aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues la pareja fue víctima de un curioso “delincuente” que ¡les robó el celular!.. o tal vez no, pues recordemos que no siempre las cosas son lo que parecen.

¿UN MONO LE ROBÓ EL CELULAR A GALILEA MONTIJO?

En la última fotografía que Galilea Montijo subió a su cuenta de Instagram, se ve el momento exacto en el que un mono se tomó una selfie con la conductora e Isaac Moreno luego de “robarse su celular”. En la imagen, se ve a ambos famosos con una divertida expresión de alarma.

Sin embargo, todo quedó en una broma, y es que la fotografía sólo se trató de un divertido momento que Galilea Montijo y su novio vivieron en un parque de atracciones de Bali, en donde es común ver maquetas de monos artificiales colocadas especialmente para tomarte una divertida e instagrameable selfie.

Sin embargo, el montaje de la imagen y las expresiones de la pareja dan a entender que fueron víctimas de un divertido “robo” que, hasta el momento, ha acumulado más de 80 mil Me gusta y toda clase de comentarios, en donde los emojis de caritas llorando de la risa son lo más posteado.

ÉL ES ISAAC MORENO, EL NOVIO DE GALILEA MONTIJO

Galilea Montijo dejó de ocultarlo y ahora lo presume a los cuatro vientos: la conductora comenzó a salir con el español Isaac Moreno, persona con la que ya ha compartido varios momentos románticos.