Famosos

Galilea Montijo confirma la temporada 4 de La Casa de los Famosos y ya sabe que hay un habitante

La conductora dice que no le queda duda del éxito de la actual tercera temporada en cuanto a rating y ventas

October 02, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea montijo (2).jpg

Galilea Montijo adelanto detalles de 2026

Instagram

Galilea Montijo salió al paso ante las versiones de que la actual temporada de La Casa de los Famosos, que está por terminar, no tuvo el éxito esperado.

“Ninguna temporada puede ser igual, todas las temporadas tienen que ser diferentes, si no, el público se aburriría”, dijo la que ha sido conductora estelar desde la primera Casa de los Famosos.
El final de esta temporada tiene a Abelito, Mar Contreras, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris y Shiky compitiendo por los cuatro millones de pesos de premio absoluto para el ganador.
Las mayores polémicas han girado en torno a los enfrentamientos entre Dalílah y Alexis Ayala, quien ya salió del reality show como Sexto Finalista.

Para Gali, esto es una demostración de que en cada temporada se ha podido contar una historia diferente.

“Cada participante tiene su propia historia y eso es muy importante. Las conversaciones que el público tiene con nosotros también son muy importantes y por supuesto su decisión es lo más importante": explicó.

Sobre el éxito del programa, Gali no tiene duda de lo que visto durante estos dos meses.

“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos. En rating es actualmente lo más visto en televisión”.

Y para terminar por echar por tierra cualquier duda sobre la vigencia del formato, la conductora adelanto que ya hay planeas para el 2026.

“Tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado”.

La Casa de los Famosos México Galilea Montijo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
