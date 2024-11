Gala Montes reveló que su mamá le robó dinero mientras estaba en La Casa de los Famosos México: ¿piensa demandarla?

Pese a que hace apenas un par de semanas existía la posibilidad de que Gala Montes pudiera reconciliarse con su mamá, todo parece indicar que ahora mismo este escenario está más lejano que nunca. Así lo dejó ver la actriz, quien recientemente expuso que su situación familiar sigue pendiendo de un hilo, en especial desde que tuvo conocimiento de que gracias a ella, una de sus cuentas se quedó en ceros.

Gala Montes expuso que su madre aprovechó La Casa de los Famosos México para robarle

Fue en julio pasado cuando Crista Montes, la mamá de Gala Montes, hizo pública la complicada relación que mantienen, la cual presuntamente habría sido propiciada por diversos desacuerdos económicos. Inmediatamente después de estas declaraciones, la actriz quiso dar su versión de la historia, argumentando que si se habían distanciado, era únicamente porque ella le puso un alto a los supuestos abusos que recibió durante años.

Esta versión fue respaldada nuevamente por la protagonista de “Vivir de amor”, quien le concedió una íntima entrevista a Yordi Rosado en la que aprovechó para hablar de varios tópicos de su vida, tanto en el ámbito profesional como personal. De modo que resultó inevitable que abordara la historia que vivió con su progenitora, que entre varias acusaciones, la señaló de ser una persona malagradecida y le reprochó que le diera la espalda después de tanto tiempo procurándola.

En esta ocasión, Gala Montes explicó que ahora mismo no hay posibilidades de que se reconcilie con su madre, mucho menos ahora que sabe que siguió aprovechándose de la confianza que le depositó en el pasado y le arrebató parte de sus ahorros.

“A los dos días de que yo entré a LCDLFM, porque se esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó todo mi dinero, para que no le crean nada”, señaló la también cantante.

Gala Montes y su mamá tienen una relación sumamente complicada Instagram

Gala Montes admitió que no volvió a ver a su madre tras la final de LCDLFM

Sobre si tiene contemplado emprender algún tipo de acción, Gala dejó ver que lo único que le interesa es seguir adelante, por lo que no tiene en mente comunicarse con su progenitora para nada, ni por cosas personales o por temas legales. Por lo que la última vez que se vieron fue el pasado 29 de septiembre, cuando Crista Montes llegó a la final de La Casa de los Famosos México para recibirla tras haber quedado en tercer lugar.

“No la he vuelto a ver, yo no le he vuelto a escribir y no pienso hacerlo. No tiene mi número, porque además me lo tumbó, sabiendo que yo tenía ese número de toda la vida”, aseveró Montes, reiterando que por mucho que la quiera y el cariño que le sigue teniendo, no está dispuesta a permitir que siga comportándose de forma incorrecta sin tener ninguna consecuencia.