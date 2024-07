¡Rivalidad a la vista! Gala Montes arremetió contra Gomita y la tachó de tramposa

La competencia en LCDLFM ya comenzó, y a pesar de que hace apenas un par de días los habitantes estaban entusiasmados de conocer a sus compañeros, parece que ya tienen más que claro que en este tipo de realitys todo se vale. Para muestra, el desencuentro que protagonizaron hace unas horas Gala Montes y Gomita, quienes no pudieron estar en sintonía durante una prueba.

Gala Montes explotó contra Gomita por ‘hacer trampa’ en una prueba de LCDLFM

La polémica pelea de Gomita y Gala Montes tuvo lugar durante la primera contienda por el liderazgo semanal, la cual enfrentó a los habitantes a un reto de coordinación y equilibrio. Para poder salir victoriosos, todos los presentes tenían que postrarse sobre una tabla de surf y cumplir con una serie de lineamientos otorgados por “la jefa”, quien se encargaría de supervisar que nadie hiciera nada que se saliera de lo permitido.

Así, uno a uno iban cayendo, lo que en automático los descalificaba, traduciéndose en que ya no podrían gozar de los beneficios para el o la líder. A lo largo de la prueba, la supervisora les iba corrigiendo posturas y señalando cuando algo estaba mal, por lo que en varias ocasiones se refirió a Gala Montes, diciéndole que estaba rompiendo los parámetros.

Gomita reveló que Gala Montes le advirtió que no repitiera su comportamiento

Conforme avanzaba el reto, la actriz demostró que no le parecía justo sentir que solo a ella se le estaba llamando la atención, aún cuando desde su perspectiva, no era la única en tener errores. Este comentario habría sido dirigido especialmente a Gomita, quien de acuerdo con los internautas, no acató las órdenes y acomodó todo a su conveniencia.

De modo que sin pensarlo, Gala pidió que a todos se les tratara igual, una expresión que habría incomodado a Araceli Ordaz, quien al concluir el reto, le dijo a otra de sus compañeras que escuchó cuando la actriz le exigió que “no volviera a hacerlo”, refiriéndose a la presunta trampa que cometió.