Un querido participante de ‘La Casa de los Famosos’ reveló su adicción al alcohol

Conforme avanza la competencia, los habitantes de “La Casa de los Famosos” se han ido desenvolviendo más, mostrándose con mayor apertura para que el público los conozca y tenga simpatía por ellos. Para esto, varios concursantes han abierto su corazón sobre diversas circunstancias que han atravesado y forman parte de sus experiencias de vida, justo como hizo Arath de la Torre al recordar su pasado como una persona que disfrutaba consumir alcohol en exceso y otras sustancias.

Las inesperadas revelaciones de Arath de la Torre y su problema de alcoholismo

En una plática con sus compañeros, donde varios de los habitantes intercambiaron algunas de sus vivencias más significativas, Arath se atrevió a hablar del abuso del alcohol que llegó a padecer en el pasado. Sobre este episodio, el conductor mencionó que recuerda que llegó a consumir varias cosas, sin embargo, lo que percibió como un problema más severo fueron las bebidas embriagantes.

“Me metía de todo lo que hubiera, pero más alcohol. Cualquier persona deja de tomar, aunque ir a un lugar en donde hablas de esta enfermedad, es algo que daña a la familia”, explicó, dejando ver que esta situación sí llegó a afectarlo a todos los niveles.

El comediante se sinceró sobre su experiencia con el abuso del alcohol Instagram

Así descubrió Arath de la Torre que se estaba excediendo en su forma de beber

Aunque no entró en demasiados detalles, el comediante sí reveló cómo fue que él llegó a su limite y decidió modificar este comportamiento. “No te das cuenta, pero creo que cada quien tiene su fondo. Yo tuve muchos choques, y la vez que toqué fondo fue en mi estudio, solo. Me iba a cenar con mi mujer y me tomaba dos copas, luego me metía al estudio y me tomaba un mezcal: terminaba dormido. Una vez amanecí solo en mi casa de Morelos, y ya no quería verme así", se sinceró Arath de la Torre.

Finalmente, habló de su experiencia en los grupos de apoyo, pues estos habrían sido cruciales para que lograra salir adelante. Respecto a esta temporada asistiendo, confesó que el anonimato para él fue sumamente favorecedor y le ayudó a no desistir en el proceso de recuperación.