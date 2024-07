LCDLFM: Gala Montes se lanza contra Sabine Moussier en la primera prueba de líder por una delicada situación, ¿qué pasó?

A unos días del inicio de ‘La Casa de los Famosos México 2024’, los chismes y críticas ya están saliendo a la luz. Gala Montes y Arath de la Torre se lanzaron contra Sabine Moussier por una delicada situación que tuvo antes de la prueba del líder de esta semana.

¿Qué le pasó a Sabine Moussier en ‘La Casa de los Famosos México 2024’?

Moussier sufrió fuertes síntomas y malestares durante la emisión de este lunes en ‘LCDLFM’, y tuvo que ser atendida por paramédicos, dejándola fuera de la prueba que, a la larga, es muy importante para cada participante.

La actriz reveló que tenía problemas de presión y una infección estomacal, pero los médicos le dijeron que estaría bien si descansaba y se hidrataba. Aunque Karime Pindter reemplazó a Moussier durante la prueba, dos de sus compañeros no la perdonaron.

¿Qué le dijeron Gala Montes y Arath de la Torre a Sabine Moussier?

Gala Montes y Arath de la Torre criticaron a Sabine Moussier por su estado de salud. Ambos se mostraron desconcertados por la actitud de la famosa actriz de telenovelas. “Más el primer día, como de párate, yo pienso. Yo no estoy en su cuerpo ni nada, no puedo decir nada, pero yo he ido a llamados muriéndome, pero muriéndome de salmonelosis y no me doblo así, pero pues cada quien”, dijo Gala.

Gala Montes y Arath de la Torre hablaron a espaldas de Sabine Moussier. (Las Estrellas)

De la Torre la respaldó y juzgó a la actriz de 58 años, diciendo que él extraña a sus hijos y no por eso se deja vencer: “Esto es único en la vida. (…) Yo también he ido (a trabajar) con el cuello roto, está cañón, pero cada quien se la pasa como se la quiere pasar”.

Al final del día, la suerte jugó del lado de Moussier.

La líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos México 2024’ es Sabine Moussier, quien no jugó en la primera prueba, pero fue representada por Karime Pindter, quien logró vencer a Arath y a Gomita en la prueba final. Así pues, Moussier se lleva la suite esta semana, no podrá ser nominada, puede elegir a uno de sus compañeros para que la acompañe y podrá salvar a uno de los participantes nominados.