Carmen Campuzano se sometió a una delicada operación para reconstruir su nariz: esto se sabe

En el pasado, Carmen Campuzano sufrió un severo accidente que le valió varios golpes en la cara, de los cuales muchos afectaron directamente a su nariz. Con el paso de los años, estas lesiones se fueron haciendo cada vez más evidentes, algo que inevitablemente afectó a la modelo, no solo físicamente sino también a nivel emocional.

Tras un largo camino de procedimientos, todo parece indicar que finalmente está a punto de conseguir los resultados deseados, esto gracias a que se sometió a una serie de operaciones para reconstruirla.

Carmen Campuzano reveló que por fin encontró un médico dispuesto a ayudarla con su nariz

Durante una reciente entrevista con “De primera mano”, Carmen Campuzano reveló que desde hace tiempo ha estado probando diversas alternativas para recuperar la forma original de su nariz, algo que finalmente podría estar a punto de suceder.

Asimismo, explicó que para ella ha sido todo un camino lleno de alegrías, pues en más de una ocasión se enfrentó a profesionales que le aseguraron que ya no había nada que hacer en su caso, por lo que tener un poco de esperanza le ha servido mucho.

“Es importante que la gente sepa que aquí en México tenemos médicos extraordinarios. La verdad es que la puesto mucho empeño a mi caso y tiene manos de ángel. Soy muy afortunada de que gracias a todo su apoyo, sus procedimientos y estrategias, cada vez abrazo más mis sueños y anhelos profesionales”, narró Campuzano, refiriéndose a sus deseos de retomar el modelaje una vez que reciba el alta.

Asimismo, contó que si bien ella es consciente de que su valor va más allá de cómo se vea, sí ha notado un cambio en su estado emocional. “Obviamente me ayudó mucho con mi autoestima, porque aunque yo no sea solo una nariz, pues sí te llena verte maravillosa”, concluyó la ex top model.

Carmen Campuzano se siente feliz por el rumbo que está tomando su recuperación Instagram

Qué hace Carmen Campuzano actualmente

Además del aspecto físico, estas intervenciones exitosas para Carmen significan una transformación radical en su autoestima y la forma en la que se percibe a sí misma, pues en más de una ocasión confesó lo mucho que le afectó que su imagen cambiara tanto.

Por otra parte, implica que una vez recuperada pueda regresar de lleno a sus actividades profesionales, las cuales siguen estando íntimamente a las pasarelas. Esto ya que pese a que ella tiene tiempo sin modelar, encontró en el coaching y la preparación de chicas para diversos certámenes una forma de mantenerse vigente en la industria a la que le ha dedicado tanto tiempo.