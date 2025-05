Gala Montes aparece ‘sin cejas’ y causa revuelo entre sus fans: las FOTOS virales de su exótico look

Más allá de los problemas que tiene Gala con su familia y que le han traído mucha “funa” en los últimos meses luego de la fama que ganó en “La Casa de los Famosos México”, la actriz y cantante se mantiene concentrada en sus proyectos y en sus exóticos cambios de imagen.

En esta ocasión, la intérprete de “Tacara” dejó a más de un internauta con la boca abierta al aparecer en unas fotos recientes con un radical cambio en su rostro que causó un gran alboroto entre sus seguidores... ¡las opiniones estuvieron muy divididas en torno a su extraño look “sin cejas”!

¿Cómo se ve Gala Montes “sin cejas”?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con 4.8 millones de seguidores, Gala Montes se hizo presente hace unas horas con su carrusel de fotos más reciente en el que apareció con un notorio cambio en su rostro.

“X… igual nos vamos a morir”, escribió Gala Montes para acompañar las instantáneas en donde luce su figura de impacto enfundada en un atrevido conjunto en color negro que deja al descubierto su abdomen.

Lo que realmente llamó la atención de los internautas fue el hecho de que Gala se pintara las cejas de un tono claro para darle una apariencia a su rostro que, si bien le da un mayor impacto a la mirada, resultó muy controvertido ya que a muchos les pareció que se las había depilado por completo.

Si bien la tendencia de “borrar” las cejas difuminándolas con tonos claros no es nueva en el mundo de la farándula, sí es bastante polémica y eso quedó reflejado en los comentarios que los internautas dejaron en la plataforma con reacciones como las siguientes:

“Galita preciosa, era el pelo, no las cejas”

“Eres un ícono de belleza”

“Te ves rara pero bueno”

“Jajajajajaja le hubiéramos dicho que se pusiera las cejas rubias para que no lo hiciera”

“Un helicóptero bien puede aterrizar en esa frente”

“Te adelantaste a la noche de muertos eso es en noviembre mija”

“Qué te hiciste en las cejas, tan bonita ceja que tienes, noooo”

¿Qué dijo Gala Montes del robo que sufrió a su salida de “La Casa de los Famosos México”?

La mañana de este miércoles 14 de mayo, el programa “Sale el Sol” difundió unas declaraciones de Gala Montes en las que la actriz reveló que una persona cercana a ella se aprovechó de su fama en “La Casa de los Famosos México” para robarle , algo que lamentó.

“Salí de ‘La Casa de los Famosos’ y me pasaron muchas cosas, me robaron, se me acercó gente con malas intenciones y uno es inocente. Ustedes me ven grandota, alta, pero tengo 24 años, soy pequeña y estoy aprendiendo de la vida”, reconoció.

¡Gala Montes fue VÍCTIMA de ROBO tras SALIR del FAMOSO reality por GENTE de su CONFIANZA! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/guQETDzvS7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 14, 2025

La revelación de Gala Montes resultó ser muy controvertida ya que revivió una vieja teoría que apuntaba a que la actriz se había distanciado de su hermana, Beba Montes, precisamente por este motivo; debido a esto, y para aclararlo todo de una vez, la cantante habló nuevamente del tema y deslindó a Beba de todo.

“Por supuesto que no, mi hermana nunca me ha robado un centavo: al contrario, mi hermana fue una pieza clave para que yo me saliera de ese lugar en donde abusaban de mí (…) la gente habla y quiere generar polémica entre mi hermana y yo, pero eso nunca va a pasar”, expresó Gala.