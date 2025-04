Gala Montes explotó contra Gomita y le lanzó una hiriente crítica a su canción: ‘Yo hago arte’

En noviembre del 2024, justo cuando los ánimos entre Adrián Marcelo y Gala Montes se encontraban en su punto máximo, Gomita sorprendió con una nueva canción en la que se burló de sus compañeras de “La Casa de los Famosos México 2" y, no contenta con eso, ¡bailó al lado del youtuber regio en el videoclip oficial!

La canción “Puro Team Gomita” sonó fuerte unos días pero después pasó sin pena ni gloria a formar parte de las anécdotas de Araceli Ordaz, el verdadero nombre de la expayasita ; sin embargo, Gala Montes no olvida nada y así lo demostró en una aparición en vivo que causó sensación entre los internautas: ¡entérate!

¿QUÉ DIJO GALA MONTES DE LA CANCIÓN “PURO TEAM GOMITA”?

Gala Montes hizo reír a más de una persona cuando ella dijo, “sin pelos en la lengua”, que ella sí hacía arte a diferencia de Gomita, afirmación que fue objeto de un intenso debate ya que permitió que los internautas compararan las canciones insignia de ambas famosas; “ Tacara ” y “Puro Team Gomita”.

Ahora, Gala Montes acudió como invitada especial al programa de Mario Bezares y Arath de la Torre “Fonda los Amigos”, espacio en donde entre recetas de cocina y chistes salió a relucir el tema de Gomita, algo que incomodó a la actriz.

La incoungrente de Gala N criticando la canción de Gomita:

“La verdad es que yo hago arte, no esas mamadas”



De tu arte a mi arte, prefiero miarte, Gula.🤪 pic.twitter.com/OaiXQyQsuq — EL QUINCE (@elquince15_) April 10, 2025

“Sabes que cuando sacó tu tía (Gomita)... sacó su roast, ella dijo: ‘Voy a hacer mi roast, va a ser un éxito’ (...) después de eso me habló alguien para hacer una canción igual, pero la verdad es que yo hago arte, no esas mamad...”, aseguró.

De esta forma, se dejó entrever que Gala Montes tuvo la oportunidad de colaborar con alguien para lanzar una canción llena de indirectas contra sus enemigos de “La Casa de los Famosos México 2"; sin embargo... ¡ella no quiso porque lo consideró muy vulgar!

Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar, y aunque algunos apoyaron a Gala, lo que predominaron fueron las burlas y ataques contra la actriz ya que los internautas recordaron que “Tacara” ¡no fue muy exitosa que digamos!

“Le falta un poco de éxito a ese ‘arte’ ”.

“Últimamente creo que han perdido la definición de arte”.

“Gala con la realidad bien alterada”.

“Después dicen que Adrián debería de superar el reality”.

¿POR QUÉ LA CANCIÓN “PURO TEAM GOMITA” FUE TAN CONTROVERTIDA?

A finales de noviembre del 2024, Gomita lanzó en colaboración con Adrián Marcelo su canción “Puro Team Gomita” , una pieza que a decir de los internautas está repleta de indirectas para Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

“Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar” y “Ya llegó su Mojo Jojo, las tres no dan la talla, mientras yo tranquila, ellas caen en su muralla” fueron algunas de las frases que más llamaron la atención en su momento.