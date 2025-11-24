Suscríbete
Telenovelas

“Angélica": la telenovela que Erika Buenfil grabó en Neza y tuvo un final que indignó a sus fans

La actriz festejó su cumpleaños 50 y con ese motivo recordamos su primer protagónico en telenovelas

Noviembre 24, 2025 • 
Alejandro Flores
sergio goyri erika buenfil.jpg

Erika Buenfil y Sergio Goyri

Televisa

“Yo llegué a las telenovelas a los 14 años. Y me tardé seis años en tener mi primer protagónico”, ha contado Erika Buenfil cuando recuerda aquella primera etapa en la televisión.

Buenfil festejó este 23 de noviembre su cumpleaños número 50. En su cuenta de Instagram publicó fotos y videos de diferentes momentos de esta celebración que significa también, entonces que se cumplen 30 años de aquel primer protagónico.
“A mí me llama don Ernesto Alonso para protagonizar Angélica, que es mi primera telenovela como protagonista. Tenía yo entonces 20 años, fue mi regalo de cumpleaños esa telenovela”, dijo en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, de Imagen TV.

¿De qué trató Angélica” el primer protagónico de Erika Buenfil?

Angélica fue también el primer protagónico para Sergio Goyri. Su trama fue peculiar porque estuvo pensada para que coincidiera con la euforia por el Mundial de Futbol de 1986, que se celebró en México.
No es casualidad, por tanto, que el personaje de Goyri era el de un futbolista fenomenal que vive en los barrios de Ciudad Neza, un lugar al que se intentó convertir en polo de desarrollo al construir un estadio de futbol: el Neza 86.
La telenovela tiene, sin embargo, un desarrollo bastante tradicional: Humberto, el personaje de Sergio Goyri se enamora de Erika Buenfil.

Pero entonces descubren un terrible secreto que los obliga a separarse.
Humberto se hace novio de otra mujer que resulta una villana y cuando él intenta alejarse, ella le mete una duda en su corazón.
“Estoy embarazada, tengo tres meses y tu y yo no nos habíamos separado”.

sergio goyrierikabuenfil.png

Protagonistas por primera vez, ambos

Televisa

¿Cuál es el final de Erika Buenfil en Angélica?

El último tramo de “Angélica” apunta hacia el final feliz. Sin embargo, Ernesto Alonso y Amparo Garrido (la escritora) tenían preparada una sorpresa que marcaría la historia de las telenovelas de esa época.
Humberto y Angélica descubren que aquel terrible secreto que los separaba, en realidad es una mentira: sí pueden amarse y ser felices para siempre... excepto por un misterioso hombre que los persigue hasta el día de su boda.
ya casados y dispuestos a ser felices, el hombre saca una pistola y dispara. La bala da en el abdomen de Angélica., que es trasladada en ambulancia al hospital.

angelicafinal.png

El final de “Angélica”

Captura Televisa

"¿Tienes miedo?”, le pregunta Angélica moribunda a Humberto.
“Claro que no, si no fue nada, te vas a poner bien”.
No es verdad. Angélica muere, sumando su nombre a una cortísima lista de protagonistas de telenovela que no han podido cunplir el adagio que sustenta la cultura del melodrama: ser felices para siempre.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
