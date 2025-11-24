Sylvia Pasquel reveló a la actriz más conflictiva con la que ha trabajado: “desaparecía dos días del set”

“De repente se desaparecía dos días de la filmación, cuando estábamos en ‘El Manantial’”.

La hija de doña Silvia Pinal, relató una de las anécdotas que ha vivido como actriz de televisión y confesó el nombre de una de sus compañeras con la que le resultó bastante difícil trabajar y convivir.

Fue en una emisión de ‘MontseYJoe’ donde estaban como invitadas las hermanas Banquells, Rocío, Mary Paz y Sylvia, donde le cuestionaron sobre su trabajo en la pantalla.

A través de redes sociales se hizo viral el momento en el que Sylvia confiesa que fue en las grabaciones de la telenovela ‘El Manantial’ cuando su colega orillaba a que la producción se pausara porque no aparecía en los llamados.

Añadió que el director y el staff ya no sabían qué hacer con sus actitudes, lo que generó un conflicto entre el elenco.

¿Quién es la actriz más conflictiva con la que ha trabajado Sylvia Pasquel?

“Una de las conflictivas con las que he trabajado puede ser Adelita Noriega, porque de repente se desaparecía dos días de la filmación, cuando estábamos en ‘El Manantial’… Sí era muy complicado trabajar porque llegabas a la filmación y las dos, las tres, la una y pues no aparecía la protagonista”, indicó.

Sin embargo, Pasquel no se detuvo en sus declaraciones, también destapó a otra actriz con la que le costó trabajo convivir, pero en su caso fue por desordenada.

La actriz mencionó que con Karyme Lozano era muy complicado compartir el camerino, pues es muy desordenada. Dejaba su ropa tirada por todas partes, motivo por el que Pasquel sufría.

“Compartí una vez el camerino con Karyme Lozano y es de las que llegan y se encueran y avientan así (la ropa) y está un calzón colgado acá, y acá tirado el brasier, y yo que soy híper mega ordenada, entonces yo entraba al camerino… yo soy de las que me quito mi ropa y la cuelgo en el momento en el que me la quito y tengo mi ropa (arreglada) por colores, por texturas, sin son de invierno, si son de verano. Vivir con una persona que todo lo deja tirado sí es un tema”, mencionó Sylvia.

¿Qué pasó con Adela Noriega

A pesar de ser una de las actrices más populares de la televisión, decidió alejarse del mundo del espectáculo en 2008, motivo por el que el público ha especulado sobre su paradero.

La estrella vive en Estados Unidos y aparentemente se dedica a las bienes raíces.