Alexis Ayala reparte besos en la boca para sellar su pacto; deja a Dalilah Polanco fuera

Alexis Ayala está seguro de que La Casa de los Famosos lo ha vuelto a hacer famosos. “Me ha puesto otra vez donde estaba hace siete años”, dijo el actor durante la última cena de nominados realizada este miércoles 25 de septiembre.

Dalilah Polanco se ha convertido en su principal detractora pues piensa que Alexis está asumiendo un personaje de villano en vez de mostrar su verdadera personalidad dentro de la Casa.

Ayala, por su parte, insiste en que él fue contratado para hacer lo que está haciendo en el reality show.

Ahora que están en penúltima semana, Alexis dice que se siente como un guerrero y que consiguió lo que quería desde un principio.

“Recuperé al Alexis Ayala que se tambaleó. Ustedes me empoderaron, ustedes hicieron que yo reaccionara. Ustedes me sacaron el temperamento, ustedes me recordaron quién soy: soy un Guerrero, sí soy un león vibrante ", dijo en un momento de éxtasis durante su discurso.

Shiky le reviró y le dijo que se estaba haciendo el mártir. Alexis lo negó y entraron en una diálogo sordo. Ayala lo dio por terminado con la frase: “Saliendo de esta cena, yo te voy a dar un abrazo de corazón”.

¿A quién besó Alexis Ayala y por qué?

Efectivamente, después de la cena y todavía con la tensión de lo que habían discutido, Alexis caminó hacia Shiky, lo atrapó y no sólo le dio un abrazo, le dio un beso en la boca... y hasta le agarró una pompa en broma.

El beso de la paz ViX

Luego aparecieron en la sala Abelito, Aaaron Mercury y Aldo de Nigris y a ellos también los besó en la boca.

El momento del beso con Abelito ViX

Al final, entre risas y carcajadas, Alexis Ayala explicó que ese beso fue un pacto:

“Les di un beso a los cuatro, honesto, sincero, con amor y con ganas de que se rieran; y lo voy a guardar en el corazón hasta la vida”.

Mar Contreras, aunque no recibió beso, se integró al momento cuando todo el team noche hizo su acostumbrado círculo tomados de la mano y para gritar: “No nos vamos a soltar”.

Hasta Shiky fue invitado al círculo pero la que no apareció fue Dalilah, quien se había ido al vestidor para cambiarse de ropa y luego prefirió quedarse en el pasillo de la antesala.

