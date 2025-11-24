Suscríbete
Famosos

David Zepeda, el sacerdote de ‘Los hilos del pasado’, confiesa los milagros que le cambiaron la vida

Aunque en la telenovela cae en la tentación, en su vida real, confiesa ser un hombre muy espiritual.

Noviembre 24, 2025 • 
Nayib Canaán
david-zepeda-portada.jpg

David Zepeda

Desde la primera escena en la que David Zepeda apareció vestido de sacerdote en la telenovela ‘Los hilos del pasado', los murmullos, el morbo y hasta el cuestinoamiento de algunos sectores religiosos se hicieron presentes generando la conversacion. Pero este caso no es nuevo: en 1998, cuando César Évora encarnó al padre Juan de la Cruz en ‘El privilegio de amar’, la historia ya provocaba debates sobre la moral, el deseo y los límites del deber.

Aunque esta vez pesa más el paso, el reencuentro de dos almas que nunca apagaron la llama y un relato que, en palabras del propio actor, “busca entretener, no incomodar”.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

David Zepeda, a sus 52 años, asume un papel que rompe con la ruta tradicional del galán y lo coloca bajo una sotana cargada de historia: la de un sacerdote que, en su juventud, se permitió amar con una pasión prohibida. Y que ahora, en esta versión, comparte esa encrucijada con Yadhira Carrillo, quien regreso con una fuerza emocional que se convirtió en uno de los pilares de la trama.

La producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro fue muy cuidadosa de refrescar el clásico sin perder su esencia. Y David Zepeda lo entendió así.

En entrevista con TVyNovelas, David Zepeda confiesa que este personaje cambió su manera de acercarse a su oficio: “Es un personaje diferente, soy un privilegiado de tener esta profesión y, de alguna manera, romper con la secuencia del galán que había interpretado muchas veces”.

Resulta tentador preguntarle si interpretar a un sacerdote implica rozar terrenos personales, espirituales o familiares. Él lo reconoce desde un lado honesto y cercano: “Soy una persona muy creyente de Jesús; soy católíco, pero más que nada soy creyente en Diosito, en mi Virgencita, más que de religión soy apegado a ellos dos”, dice con naturalidad.

Como un guiño confesional, admite que lleva más de 15 años sin confesarse. “La realidad es que desde hace muchos años, pero tengo una gran relación con el de arriba”, dice entre risas. Hablar de pecados en voz de un hombre que interpreta a un sacerdote resulta inevitable. “Siempre mi filosofía es no hacer daño a nadie, puedes logra los objetivos que te propongas sin pasar por encima de nadie, ser respetuoso, cuidadoso y si por alguna razón perjudico a alguien, trato de enmendarlo”.

“Estuvo a punto de perder la vida”...

Habla de milagros, de los que se viven sin aspavientos: “El mayor milagro en mi vida ha sido tener los padres que tengo, yo crecí en un entorno lleno de amor... por mis hermanos, sobrinos, mi entorno, mi exnovia, que no seguimos amando profundamente”.

David Zepeda habla del asalto que sufrió en la CDMX

Y también recuerda aquel episodio adolescente, casi trágico, que lo marcó para siempre: “Otros milagros han sucedido cuando estuve a punto de perder la vida; estaba surfeando, una serie de olas me tumbaron... pensaba que no iba a salir, pero Dios me dio la fuerza; a partir de ahí valoré más la vida”.

Aunque no ha sido padre, David Zepeda se ilumina cuando habla de sus 11 sobrinos: “La manera en la que ejerzo la paternidad es con mis 11 sobrinos, soy muy niñero, y busco que vean en mí un buen ejemplo”.

Revisa la entrevista completa en nuestra edición impresa ya a la venta, o chécala en digital.

David Zepeda Los hilos del pasado
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maria ovina.jpg
Famosos
Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
adrian uribe.jpg
Famosos
¿Por qué fue a dar al hospital Adrián Uribe? Su novia Thuany Martins le manda mensaje
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss universo raul rocha harfouch.jpg
Famosos
Omar Harfouch exhibe videos de reuniones con el presidente de Miss Universo: “Sospechaba de él”
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
lili-estefan-lina-miss-universo-gloria.jpg
Famosos
¿Qué dijo Lili Estefan del papel de su hija Lina como Miss Cuba en Miss Universo 2025?
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
¡Muere actriz de 'Luz Clarita'!
Famosos
Murió ex Miss México: Luto por la inolvidable estrella y ‘vampiresa’ del cine mexicano
Descanse en paz.
Noviembre 23, 2025
 · 
TVyNovelas
itati-cantoral-mentiras-.jpg
Famosos
Itatí Cantoral, ¿lo hace bien como ‘Lupita’?: Así fue el debut de la actriz en ‘Mentiras, el musical’
Interpreta a uno de los personajes favoritos de la obra.
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-corona.jpg
Famosos
Exjuez de Miss Universo exige renuncia inmediata de Fátima Bosch; otras concursantes lo apoyan
La polémica persigue el triunfo de la mexicana.
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
bancarrota de famosos.jpg
Hollywood
Actores que quedaron bancarrota pero tuvieron una segunda oportunidad
El caso de Kevin Spacey nos recuerda las historias de estas otras estrellas de Hollywood
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores