Un excompañero de Alicia Villarreal delató sus intenciones por conquistarla tras la separación con Cruz Martínez

Ahora que está a punto de convertirse en una mujer libre, parece que Alicia Villarreal ya tiene pretendientes que esperan tener la oportunidad de salir con ella una vez que concluya sus asuntos con Cruz Martínez. Es el caso uno de sus viejos compañeros en una gira musical, proyecto en el que se habría despertado un interés por la artista que hoy ya no teme ocultar y del que recientemente se atrevió a hablar públicamente.

Un cantante reveló que se siente atraído por Alicia Villarreal y admitió que ya la cortejó

Durante una conversación con los medios, entre los que figuraron las cámaras de TVyNovelas, Francisco Cantú confesó el interés romántico que siente hacia Alicia Villarreal. Y es que a pesar de que la “güerita consentida” está en un delicado proceso de divorcio con Cruz Martínez, el músico está atraído por ella desde hace tiempo.

“Realmente somos amigos. De que Alicia es muy guapa, sí es muy guapa, no lo podemos negar. Y de que me gusta, pues obviamente que sí, no es algo que voy a esconder”, explicó Cantú, que en el pasado fue vinculado sentimentalmente con Dulce y María Conchita Alonso, que también formaban parte de “GranDiosas”.

Sobre qué tan ciertas son las insinuaciones que hizo en días pasados respecto a que ya había salido con la exparticipante de “Herederos: Juego de Voces”, Francisco Cantú terminó por admitir que nunca tuvieron un romance, aseverando que toda esta confusión fue producto de la aparente distorsión de una serie de audios.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre su supuesto romance con Francisco Cantú?

El interés que Francisco Cantú siente por Alicia Villarreal no es algo nuevo, pues desde hace varios días comenzaron a circular rumores en torno a este tema, incluyendo un presunto idilio previo a la separación con Cruz Martínez. Sobre estas especulaciones, la intérprete de “Te aprovechas” compartió a través de sus representantes que se trataba de algo totalmente falso, pues únicamente se conocían porque coincidieron en un proyecto profesional, según informó Tanya Cherry en “El Gordo y la Flaca”.