Florinda Meza no demandará al hijo de Chespirito, pero lanzó una advertencia: ‘No pueden usar mi vida’

Florinda Meza negó que vaya a demandar a su hijastro por la próxima bioserie de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, aunque sí dejó en claro que ni siquiera podrán usar su nombre en la trama.

Sin querer queriendo, la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, ya inició sus grabaciones en Acapulco, y hace unas semanas se revelaron l as primeras imágenes de cómo lucirá el elenco para esta esperada producción que no ha estado libre de polémicas, pues incluso se dijo que Florinda Meza estaba buscando llegar a instancias legales para frenar el proyecto.

Luego de algunas semanas de especulaciones, Florinda Meza le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para hablar del tema y dejar en claro que, contrario a lo que se dijo en Ventaneando, ella no planea demandar a su hijastro, pues sólo busca que se respete el legado de Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Sin querer queriendo y qué tiene que ver su figura en este proyecto? Esto fue lo que dijo la viuda de “Chespirito” durante la charla.

“YO NO ESTOY PELEANDO UNA HERENCIA...”

Florinda Meza fue contundente en la charla exclusiva que tuvo con Gustavo Adolfo Infante que ella no busca dinero, pero sí se sintió contrariada por la forma en que la ignoraron respecto al manejo de la extensa obra de “Chespirito”.

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente”

“Yo no estoy peleando una herencia ni muchísimo menos, nunca me interesó. Yo amé a Roberto locamente, fue el amor de mi vida, yo nunca le pedí nada”, reconoció la actriz, quien eso sí, dejó algo muy en claro que hay un aspecto que no se podrá tocar en la bioserie Sin querer queriendo bajo ninguna circunstancia:

“Soy un ciudadano, soy un individuo que exige respeto. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente”, aseguró la famosa, quien de esta manera confirmó que no permitirá el uso de su imagen para el proyecto.

Asimismo, negó que esté alistando una demanda contra su hijastro. “Quiero dejar muy claro que hasta este momento yo no estoy demandando a nadie”, expresó Meza , quien también explicó cómo están divididos los derechos sobre la obra y los personajes de Roberto.

“Él heredó el contrato del 2000, el 50% es mío por autoría, del otro 50%, sólo el 45% le pertenece a Roberto por herencia; hay un 5% para la hija de Roberto, Graciela Gómez Fernández”, detalló.