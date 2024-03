Florinda Meza alista una demanda contra su hijastro por la bioserie de ‘Chespirito': conoce los detalles

Sin querer queriendo, la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, ya inició sus grabaciones en Acapulco; sin embargo, el proyecto podría verse frenado por Florinda Meza

No fueron pocos los fans de “Chespirito” que se emocionaron luego de que se revelaran en redes sociales las primeras imágenes de Sin querer queriendo, un proyecto que busca llevar a la pantalla chica algunos de los aspectos más importantes de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Pablo Cruz se pondrá en la piel de “Chespirito” en la bioserie. ESPECIAL

Sin embargo, la producción podría estarse enfrentando a sus primeras dificultades luego de que en Ventaneando se revelara que Florinda Meza , la viuda de Roberto Gómez Bolaños, podría demandar a los productores de Sin querer queriendo.

A pesar de que Florinda Meza declaró en alguna ocasión que no buscaría frenar la realización de este esperado proyecto, hasta uno de los hijos del comediante estaría contemplado en esta serie de recursos legales.

FLORINDA MEZA ALISTA UNA SERIE DE DEMANDAS CONTRA LA BIOSERIE DE “CHESPIRITO”

De acuerdo con información revelada en Ventaneando, Florinda Meza estaría alistando un recurso legal contra quien fuera la directora general de Televisa, María del Carmen Rotter, porque supuestamente le reveló datos confidenciales sobre la vida de Roberto Gómez a la productora Max (HBO Max) obtenidos durante el tiempo que trabajó con él, actividad que realizó sin previo consentimiento.

Eso no es todo: Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de “Chespirito”, también estaría involucrado en la serie de demandas debido a que fue acusado de usar de manera ilegal los derechos de imagen de su padre para esta producción. HBO Max, Warner Bros Discovery, THR3 Media Group y El Perro Azul también podrían estar implicadas en procesos legales.

Fue en octubre del 2023 que Florinda Meza había revelado en un video publicado en sus redes sociales que no estaba totalmente de acuerdo con el proyecto y que si su esposo viviera, tampoco lo aprobaría debido a que algunos de los capítulos no dicen la verdad; sin embargo, no amenazó con frenar el proyecto:

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi Robert aún viviera”, expresó Florinda Meza en aquella ocasión.

Hasta el momento, Florinda Meza no se ha pronunciado oficialmente sobre estas presuntas demandas, y tampoco hay una fecha de estreno oficial para Sin querer queriendo, la polémica bioserie de “Chespirito”.