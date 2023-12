El sacrificio que Florinda Meza hizo por Chespirito: “Se me fue el alma”

El pasado 28 de noviembre se cumplió el noveno aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y su viuda, Florinda Meza, se expresó con un emotivo mensaje en el que revela impactantes detalles de lo que sucedió en su relación.

“Recuerdo a Bolaños todos los días y lo sueño cada noche, lo extraño terriblemente, trato de ocupar mi mente en otra cosa pero no puedo, se me fue el alma y no encuentro sentido a muchas cosas”, confesó Florinda.

La actriz que participó en los programas protagonizados por el ídolo de la comedia blanca, dijo que al momento de iniciar una relación sentimental, él ya tenía seis hijos y se había hecho la vasectomía (corte u obstrucción del tubo que transporta esperma desde cada testículo). Por eso, Meza admite que decidió sacrificar su maternidad con tal de estar con Roberto, el amor de su vida, y confiesa que a él le pesó no poder tener hijos con ella, “su mujer ideal”.

Fue así como la artista decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida, él siempre se lo agradeció y lo decía todo el mundo, pero además le pesaba intensamente no poder tener hijos con el amor de su vida, con su mujer ideal, así solía llamarla, y lo decía en todas partes.

“Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: ‘Mi bonita, aquí estoy... te amo’ Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para mí, fuiste, eres y serás ‘Mi Rober’, quien me enseñó que el amor eterno sí existe”, se lee en el mensaje con el que Florinda Meza acompañó un video.