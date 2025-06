¡Florinda Meza desmintió otra vez a ‘Sin querer queriendo’! Así se creó el Chapulín Colorado según su versión

Florinda Meza siempre expresó su descontento con “Chespirito: Sin querer queriendo” desde antes que se estrenara su primer episodio en la plataforma Max y, por ello, la actriz se ha dedicado a desmentir algunos aspectos de esta producción que, asegura, son puras mentiras.

Ahora, por ejemplo, “Doña Florinda” reveló cómo se creó realmente el “Chapulín Colorado” y sorprendió a todos porque, al parecer, ¡la familia de Roberto Gómez Bolaños no estuvo tan involucrada en el proceso como se pensó!

¿Cómo se creó el “Chapulín Colorado”, según Florinda Meza?

En el tercer capítulo de “Sin querer queriendo” se cuenta que los orígenes del “Chapulín Colorado” ocurrieron durante una profunda crisis que atravesaba Roberto Gómez Bolaños tanto a nivel personal como profesional; sin embargo, Florinda Meza aseguró que esto no fue cierto:

“Roberto creó al Chapulín mucho antes de pensar en ser actor. De hecho, lo ofreció a varios comediantes famosos de la época y ninguno lo consideró gracioso”, reveló.

“Después de su éxito en el programa ‘Sábados de la fortuna’, en el que le dejaban hacer lo que quisiera, le dieron su propio programa y ahí nació la serie que con el tiempo sería el programa ‘Chespirito’. En ese programa ya no quiso hacer ‘Los supergenios de la Mesa Cuadrada’ porque era un programa de crítica. Y fue entonces que decidió usar aquel personaje que había creado desde antes de ser actor”, detalló Meza.

Si bien “Doña Florinda” reconoció que el superhéroe de Chespirito sí iba a tener un traje verde que cambió a rojo por razones técnicas, desmintió que el primer episodio fuera grabado a escondidas y también negó la existencia de un “villano” en esta historia.

“Lo más importante es que nunca hubo un ‘piloto’ grabado a escondidas, ni un ejecutivo ‘malvado’ que tratara de evitar que eso saliera al aire. Porque Roberto era un genio...”, explicó la actriz, quien por cierto no aclaró si la primera esposa de Chespirito confeccionó el disfraz del “Chapulín” o no.

Como ves, Florinda Meza sí está al tanto de cada episodio de “Sin querer queriendo” y se espera que mañana jueves 26 de junio que llegue el cuarto capítulo de la serie ella reaparezca en su Instagram con algún post de este tipo que sólo ocasiona que la producción de Max sea más exitosa.

¿A qué hora se estrena y qué pasará en el capítulo 4 de “Sin querer queriendo”?

El esperado capítulo 4, titulado “Es que no me tienen paciencia” , se estrenará el jueves 26 de junio a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de México), y de acuerdo con lo que se ve en el adelanto oficial proporcionado por Max seremos testigos de la creación de “El Chavo del 8", la serie que le dio a Chespirito fama a nivel internacional.

Según adelantos oficiales, el capítulo mostrará el proceso en el que Roberto Gómez Bolaños comienza a esbozar al “Chavo”, pero también se abordarán los primeros castings de los personajes principales como “Don Ramón”, “La Chilindrina” y “Quico” .

“A Chespirito ya no le tienen paciencia y la presión de los ejecutivos está a punto de matar sus ideas”, adelanta la sinopsis oficial del episodio... ¡no te lo pierdas!