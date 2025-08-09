Telenovelas de Victoria Ruffo de los años 80 que están en el top ten de ViX

Victoria Ruffo comenzó su carrera de actriz en las fotonovelas, donde recibió ayuda y consejos de Valentín Trujillo, el legendario actor del cine de acción mexicano. En apenas tres años, la Ruffo dio el saltó a las telenovelas y consiguió su primer protagónico, con el apoyo ahora de Ernesto Alonso.

La Queen (como la llaman sus fans) ha narrado que esa primera oportunidad en los melodramas se la dio Alonso sin siquiera haberle hecho una prueba de cámara.

Después de hacer papeles secundarios en tres telenovelas, Victoria obtuvo su primer protagónico en 1982 y desde entonces no ha hecho sino aumentar su éxito con cada historia que protagoniza.

“La gente me ha visto crecer en la pantalla, me ha dejado entrar a sus casas durante todos estos años y siempre me ha recibido con cariño”, dijo Ruffo en una entrevista para el programa “En compañía de”.

Aquí te presentamos las tres telenovelas, que, por el gusto del público, son las más exitosas y se pueden ver en el top ten de ViX llamado “Imperdibles de los 80".

El día que se convirtió en una “fiera”

Victoria Ruffo apenas tenía 21 años. Fue justo la época en la que su madre, quien la había acompañado siempre en cada uno de sus trabajos en fotonovelas y televisión, decidió que era momento de soltarla.

Vicrtoria Ruffo y Guillermo Capetillo ViX

De acuerdo a lo que ha contado Ruffo, su madre le dijo que ya con 21 años, podía tomar decisiones correctas en el mundo del espectáculo mientras ella se dedicaba a la crianza de las hermanas menores de la actriz.

Entonces le llegó la oportunidad de protagonizar “La Fiera” un clásico de la televisión mexicana en la que una mujer enfrenta desgracias familiares y amorosas con una carácter inquebrantable.

“Natalie y Víctor Alfonso tienen que enfrentar las diferencias de las clases sociales que ponen en riesgo su amor. Sé testigo de lo que están dispuestos a superar para ser felices”, dice la sinopsis oficial.

Simplemente Victoria Ruffo

La historia es un clásico de la televisión mexicana, en donde una joven sin malicia debe madurar y enfrentarse a la dura realidad de que todos los hombres son iguales... hasta que encuentra a su verdadero amor.

La inocente María López deja su pueblo, buscando un mejor porvenir económico en la Ciudad de México. Consigue empleo de sirvienta en casa de una adinerada familia. María, se enamora y entrega al hijo de su Patrón y él la abandona embarazada”, se lee en la sinopsis de ViX. “Simplemente María” fue remasterizada en 2024 para retransmitirse por el canal TLenovelas.

Con la producción de Valentín Pimstein y las actuaciones de Jaime Garza y Gabriela Golsdmith, esta telenovela significó para Ruffo su primer éxito a nivel internacional.