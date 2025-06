Florinda Meza y el día que hizo llorar de coraje a Anabel Gutiérrez en los pasillos de Televisa

La gran química que veíamos en televisión quizá ocultaba la verdadera relación entre los actores que compartían escena con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ durante su última etapa en televisión.

Y es que a inicios de los años 90, ganaron relevancia los personajes de ‘Los Caquitos’, donde conocimos a ‘El Chómpiras’ y ‘El Botija’ y varios personajes más como ‘La Chimoltrufia’ (Florinda Meza) y su mamá, ‘Doña María Espotaverderona Torquemada viuda de Lascurain’.

Anabel Gutiérrez interpretaba a la mamá de ‘La Chimoltrufia’, pero su experiencia no fue del todo grata. Así se lo contó en entrevista a Oscar Uriel en un programa de ’24 x segundo’. Ahí, Gutiérrez recordó a Chespirito: “Roberto era un pan, un hombre maravilloso, lo quise muchísimo, amable, lindo, atento. Conmigo fue lindísima persona, todos, menos... Omito nombres”.

Fue entonces que Anabel Gutiérrez recordó que el entonces dueño de Televisa le envió un recado tras enterarse de que tenía problemas con Florinda Meza, quien la hacía llorar de coraje.

“Yo hacía muchos corajes con una persona... Una vez, estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste, me dijo: ‘De parte del señor Emilio Azcárraga Milmo (El Tigre) que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Yo dije: ‘No vuelvo a llorar. Le juro que ya no voy a llorar más’”.

“Ese era el problema, ella no digo que sea mala persona, no, pero tenía un carácter muy difícil”, dijo de Florinda Meza.

Asimismo, recordó un penoso episodio con la interprete de ‘La Chimoltrufia’. “Un día me dijo ‘te voy a llevar al camerino para enseñarte a ser actriz... Bueno, actriz de cine eres, pero de televisión, no’”.

Anabel Gutiérrez murió el 21 de agosto de 2022. Ese día, Florinda Meza escribió: “La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia”. Sin embargo, el público le recordó el mal momento que le hizo pasar a la actriz cuando trabajaron juntas.

6 horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. QEPD… siempre te recordaré! pic.twitter.com/dHYNnDuhed — José Luis Arévalo (@JLANoticias) August 22, 2022

La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia. pic.twitter.com/LCWt5BqoZy — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

La descendencia de Anabel Gutiérrez sigue presente

La actriz Macarena García, nieta de Anabel Gutiérrez, sorprendió al aparecer en la serie “Chespirito: sin querer queriendo”. Aunque no interpretó a su abuela, sí fue parte importante de la historia, pues dio vida a la versión joven de Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños.

Se trata de una coincidencia, o un gran guiño al legado de Anabel, pues su descendencia sigue en contacto con la historia de Chespirito.