Revelan cuántos millones cobra Pepe Aguilar por concierto; es el doble que Gloria Gaynor

La Feria de Durango transparentó los contratos de los artistas que se presentaron en sus tres escenarios

August 09, 2025 • 
Alejandro Flores
pepe aguilar.jpg

Pepe Aguilar está de gira y prepara un show sinfónico con su hija

Instagram

La Feria Nacional de Durango transparentó los gastos de los shows que se presentaron en sus tres escenarios: La Velaria, el Palenque y el segundo estacionamiento. Los artistas que dieron show en la tierra de los alacranes fue variado: del regional mexicano al urbano, del espectáculo infantil al show internacional. Y entre ellos estuvieron Antonio Agular y Gloria Gaynor como dos de los más atractivos.

De modo que al cumplir con la norma que obliga a la feria a hacer públicos los contratos, se supo el gasto que se hizo con cada unos de los artistas que se presentaron.
En el caso de Gloria Gaynor,, la mítica cantante de soul y disco creadora del éxito “I will survive”, el patronato de la feria le pagó 5 millones 220 mil pesos por concepto de materiales, sueldos, honorarios, administración y organización del show.

Más caro fue el show del 90’s Pop Tour, concepto que reúne a varios artistas de esa década. La Feria desembolsó 9 millones 700 mil pesos, de acuerdo con el contrato mostrado en la página oficial del patronato.
En ese mismo sitio web está alojado el contrato de Pepe Aguilar, que resultó el artista más caro de todos. la Feria pagó un total de 10 millones 92 mil pesos por el concierto de Pepe en La Velaria.

contrato pepe aguilar.jpg

El contrato se hizo público en la página de transparencia de la Feria

ferianacional.durango.gob.mx/contratos

Pepe Aguilar publicó un video en su cuenta de Instagram con aspectos no solamente del concierto, también de la feria y agregó un texto de agradecimiento para el público.

“Gracias Durango por la energía, la entrega y el cariño de su gente en la gran noche de ayer. Igualmente por invitarnos a cerrar con broche de oro su Feria”

PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
