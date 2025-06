Hay pleito en ‘Mentiras, la serie': Revelan que Luis Gerardo Méndez y el autor de la obra ¡ya ni se hablan!

Los comentarios en torno a “Mentiras, la serie” salvan al elenco femenino pero no favorecen al protagonista masculino, quien también fue productor del proyecto. Y es que Luis Gerardo Méndez, no solo ha recibido críticas como “Emmanuel”, sino que está involucrado en rumores de un pleito con el escritor José Manuel López Velarde.

El autor de “Mentiras, el musical” siempre ha estado detrás de la presentación de su obra, pues no solo la escribió, sino que la dirigió desde que se estrenó hace 16 años cuando el elenco original era Natalia Sosa, Mariana Treviño, Pía Aun y Mónica Huarte. Sin embargo, parece que lo dejaron fuera al adaptar su texto y el resultado es lo que vimos en “Mentiras, la serie”.

Quien haya visto la obra de teatro, notó que faltaron canciones del elenco femenino y hubo otras que se agregaron a favor de “Emmanuel”, quien también tiene escenas adicionales que no han sido del agrado de todos.

¿Ya podemos decir que lo peor de #MentirasLaSerie fue Luis Gerardo Méndez como Emmanuel? Las cuatro mujeres INCREÍBLES, pero él qué, y más con ese final nadaqueveriento.

La serie de #Mentiras sí está maravillosa… pero la crítica más VÁLIDA que he leído es que en el musical Emanuel es IRRELEVANTE.

En la serie, Luis Gerardo neta no pudo con su necesidad de atención y UGH está más de lo necesario.

Un boo para los hombres.

Por ejemplo, Martha Figueroa comentó en su canal de YouTube que Luis Gerardo Méndez “se quería lucir... cuando canta por ejemplo, ‘Baño de mujeres’, ¡Dios nos socorra y tenga piedad de nuestras almas!”.

“Luis Gerardo Méndez... ¡Se supone que (“Emmanuel”) tiene que ser un guapo! Desde el cariño... tiene que ser un guapo, porque además hace que cuatro se vuelvan locas por él. Luis Gerardo es muy buen actor, pero creo que ese personaje no era para él aunque es el productor”.

¿Hay pleito entre Luis Gerardo Méndez y el autor de ‘Mentiras, el musical’?

Fue la propia Martha Figueroa quien reveló que el intérprete de ‘Emmanuel’ ya no se habla con José Manuel López Velarde.

“Me enteré que Luis Gerardo empezó a hacer cosas raras... En algunas entrevistas dijo que se habían ido a su casa de Oaxaca, que se habían ido a escribir juntos -Luis Gerardo y el autor de la obra, José Manuel López Velarde-... ¡Que no es cierto! ¡Que eso no sucedió!”.

“Y de hecho, Luis Gerardo y el autor ya no se hablan, que están enojados y se pelean por WhatsApp... Yo me enteré de eso”, dijo Martha Figueroa.

La versión de pleito entre Luis Gerardo Méndez y José Manuel López Velarde también fue resaltada por Jorge Carbajal en su canal de YouTube, donde criticó la serie, y reveló que aunque al principio el autor acudía a todos los llamados de las grabaciones de la serie, un buen día lo dejaron de requerir.

“Que Luis Gerardo ya había mandado a llamar a Gabriel Ripstein, alargaron la serie a ocho capítulos, que dos están de más, nada más para meter a ‘Emmanuel’”, dijo Jorge Carbajal, quien comentó que gran parte del problema fue la insistencia de Luis Gerardo por darle más protagonismo a su personaje de ‘Emmanuel’, algo que no ocurre en la obra de teatro.

Durante la alfombra roja del estreno, José Manuel acudió y posó para las fotos junto al elenco, pero eso no significa que estuviera muy contento.

A decir de Carbajal, López Velarde asistió a la premier “por contrato... ¿y qué creen? A la fiesta el after-party, no fue requerido, y no puede hacer nada, ni decir nada, porque hasta donde sé tiene un contrato de confidencialidad y no puede decir nada. ¡Pero le dieron vuelta con su obra de teatro!”.

Mentiras, la serie tiene ocho episodios y el elenco principal lo conforman:

Belinda como Daniela Levy de Mijares

Diana Bovio como Dulce D’Alessio

Regina Blandón como Yuri Bosé

Mariana Treviño como Lupita Romo

Luis Gerardo Méndez como Emmanuel Mijares

Michelle Rodríguez: Narradora