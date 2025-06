A qué hora se estrena y qué pasará en el capítulo 4 de la serie de ‘Chespirito: Sin querer Queriendo’

La bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo , que retrata la vida del icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, se estrenó el 5 de junio de 2025 en la plataforma de streaming Max. Desde su debut, se ha posicionado como una de las series más vistas y comentadas en Latinoamérica.

El esperado capítulo 4, titulado “Es que no me tienen paciencia”, se estrenará el jueves 26 de junio a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de México). La producción mantiene un esquema de estrenos semanales, cada jueves, lo que ha generado una expectativa constante entre los fanáticos.

Max (antes HBO Max) ha confirmado este horario como parte de su estrategia para asegurar una amplia audiencia durante la mañana en México y otros países de la región.

¿Qué sucederá en el capítulo 4? La génesis de ‘El Chavo del 8'

El episodio número 4 se enfocará en uno de los momentos más decisivos de la carrera de Chespirito : la creación de El Chavo del 8. Tras el éxito de El Chapulín Colorado, los ejecutivos del canal comienzan a exigirle un nuevo formato que pueda superar sus proyectos anteriores.

Según adelantos oficiales, el capítulo mostrará el proceso en el que Roberto Gómez Bolaños comienza a esbozar al niño huérfano del barril, que eventualmente se convertiría en un fenómeno cultural en América Latina.

También se abordarán los primeros castings de los personajes principales, como Don Ramón, la Chilindrina y Quico, así como las tensiones internas con su entonces esposa Graciela Fernández y parte del equipo creativo del canal.

“A Chespirito ya no le tienen paciencia y la presión de los ejecutivos está a punto de matar sus ideas”, adelanta la sinopsis oficial del episodio, destacando la intensidad emocional de este momento clave.

Los horarios de estreno por país y cantidad de episodios de Chespirito

El nuevo episodio estará disponible a partir de las 10:00 a.m. en México , pero la plataforma Max ajusta sus estrenos según la región. Estos son los horarios por país:

México : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Colombia, Perú y Ecuador : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

La serie está conformada por 8 capítulos en total, por lo que, tras esta entrega, quedarán cuatro episodios por estrenar, hasta llegar al final de temporada el 24 de julio de 2025.

Chespirito: Sin Querer Queriendo ha sido aclamada por su retrato íntimo, detallado y emocional del comediante , incluyendo tanto sus logros como sus conflictos personales y profesionales.

El capítulo 4 promete ser uno de los más importantes de la temporada, ya que marca la transición de Bolaños hacia su obra más universal y querida: El Chavo del 8.

