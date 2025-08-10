Suscríbete
Las 2 enfermedades que Alejandra Guzmán ya confesó y la tienen en retiro temporal

Alejandra Guzmán rechaza que haya tenido una recaída de sus adicciones pero acepta que enfrenta una crisis de salud

August 09, 2025 • 
Alejandro Flores
La Guzmán canceló todos sus shows de 2025

El líquido sinovial, también es conocido como líquido articular. En la página de Medicine Plus se especifica que es un líquido espeso que se encuentra en las articulaciones y que sirve para amortiguar y proteger los extremos de los huesos y reduce la fricción cuando se mueven. Alejandra Guzmán, en su más reciente visita al hospital, se sometió a un procedimiento para retirarle este líquido, lo que es un indicio de un nuevo padecimiento en su vida.

Alejandra Guzmán está en retiro temporal durante medio año. En julio de este año anunció la cancelación de todas sus presentaciones de la gira que estaba realizando y argumento problemas de salud. Aunque también circuló la versión de que había tenido una recaída en sus adicciones, ella lo negó.
Este fin de semana, la cantante estuvo en la mansión que fue de su madre, en la exclusiva zona de l Pedregal al sur de la Ciudad de México, para revisar asuntos pendientes de la herencia de doña Silvia Pinal.
Al salir, fue entrevistada por TV Azteca y en ese momento Alejandra hizo público que batalla con dos padecimientos diferentes.
Primero, el líquido sinovial que le retiraron y que indica que la Reina de corazones padece de dolores en las articulaciones, las cuales no han cedido con medicamentos anti inflamatorios.
El líquido retirado se analiza y de acuerdo con la página Medicine Plus, los resultados pueden indicar alguna de estas enfermedades:
Las causas de los problemas articulares incluyen:

  • Osteoartritis (una enfermedad crónica que hace que el cartílago de la articulación se descomponga)
  • Gota (un tipo de artritis inflamatoria)
  • Artritis reumatoide (afección en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células sanas de las articulaciones)
  • Derrame articular (demasiado líquido en una articulación)
  • Hemofilia (un trastorno poco común en el que la sangre no coagula bien).

En cualquiera de los casos, el dolor de las articulaciones es un síntoma constante que explicaría la cancelación de sus conciertos.

El otro padecimiento que reveló Alejandra es la hipertensión.

“Ah y soy hipertensa, soy hipertensa”, dijo casi a gritos Alejandra mientras cerraba la puerta de su auto para alejarse.

El diagnóstico que recibió La Guzmán sobre este padecimiento es importante porque, de acuerdo con Medicine Plus, la hipertensión no presenta síntomas pero resulta fundamental su pronto diagnóstico.

“Cuando su presión arterial se mantiene mucho tiempo alta, hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardíaco, accidente cerebro vascular, insuficiencia cardíaca, e insuficiencia renal”

Alejandra Guzmán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
