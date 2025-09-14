Suscríbete
Famosos

Fey cantó el Himno Nacional sin público y en privado al Canelo Álvarez, ¿se equivocó?

Las versiones apuntan a que Netflix decidió que no hubiera ceremonia de himnos en la pelea Canelo-Crawford

September 13, 2025 • 
Alejandro Flores
caneloalvarefeyprivado.jpg

Fey cantó el Himno en el vestuario

Instagram

Fey hizo el viaje a Las Vegas con la idea de que cantaría el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terrence Crawford.

No fue así. Horas antes de que comenzara la pelea, Netflix anunció que no habría ceremonia de himnos, la cual es una tradición en las peleas de los mexicanos.
La decisión provocó molestia entres usuarios de redes sociales, quienes hicieron notar que, además, la pelea era un preámbulo para los festejos del 15 de septiembre en Las Vegas, los cuales son también una larga tradición para los mexicanos.
Pero no hubo forma de revertir la decisión por lo que Fey, para aprovechar el viaje y la preparación que había tenido, decidió junto con el Canelo, interpretar el Himno en privado dentro de su vestuario.
PUEDES LEER AQUÍ: ¿Quién y por qué le prohibieron a Fey cantar el himno mexicano en la pelea del Canelo Álvarez?

¿Cómo cantó Fey el Himno Nacional?

Sin público y con apenas una decena de colaboradores del equipo del boxeador mexicano, Fey hizo su interpretación, a la que agregó un poco de teatralidad al mover los brazos.

Un video difundido a través de su cuenta de Instagram, muestra a Fey cantando el Himno con el Canelo enfrente.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-casa--entrevista.jpg
Famosos
Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”
El conductor admitió que ya estaba cansado.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

En la interpretación, grabada con un celular, se nota que podría haber incurrido en un par de errores de pronunciación.

Sobre todo en el verso de “retiemble en sus centros la tierra”, en donde fue evidente que Fey cantó “retiembla en sus centros la tierra”.

Saúl Canelo Álvarez fey Canelo Álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
padrejoseodejesus.jpg
Famosos
Así canta el Padre José de Jesús Aguilar: Debutó en La Academia de Venga la alegría
September 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
maribel guardia interior casa.jpg
Famosos
Al interior de la mansión donde murió Julián Figueroa y en la que Maribel Guardia ya no quiere vivir
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco.jpg
Famosos
Confesiones y promesas de Dalilah Polanco en la fiesta: “Si no sirvo, me salgo”
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvacion septima semana (1).jpg
Famosos
¿A quién salvó Guana este 12 de septiembre en La Casa de los Famosos México?
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
marian izaguirre.jpg
Viral
Muerte de Marian Izaguirre: padres toman amorosa decisión para honrar a la influencer
La influencer desapareció el 1 de septiembre y fue hallada con vida pero no pudo superar el cuadro crítico con el que llegó al hospital
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Yadhira-Carrillo.jpg
Telenovelas
Yadhira Carrillo aclara si sus cachetadas de novela son reales o no: “echas mano de tus propios sentimientos”
La actriz de ‘Los hilos del pasado’ expresó que tan reales son las bofetadas televisivas que reparte.
September 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
abuelita heroica.jpg
Viral
La abuelita heroica que salvó a su nieta perdió la batalla: muere a los 49 años por la explosión
Alicia Matías cubrió con su cuerpo a su nieta, por lo que su cuerpo sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
top chef paco pizaña.jpg
Famosos
Lorena Herrera y Juan Soler se perdonan para lanzarse contra un expulsado de Top Chef VIP
Los actores, que participan en el reality show de cocina, estaban peleados pero ahora unen fuerzas
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores