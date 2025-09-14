Fey cantó el Himno Nacional sin público y en privado al Canelo Álvarez, ¿se equivocó?

Fey hizo el viaje a Las Vegas con la idea de que cantaría el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terrence Crawford.

No fue así. Horas antes de que comenzara la pelea, Netflix anunció que no habría ceremonia de himnos, la cual es una tradición en las peleas de los mexicanos.

La decisión provocó molestia entres usuarios de redes sociales, quienes hicieron notar que, además, la pelea era un preámbulo para los festejos del 15 de septiembre en Las Vegas, los cuales son también una larga tradición para los mexicanos.

Pero no hubo forma de revertir la decisión por lo que Fey, para aprovechar el viaje y la preparación que había tenido, decidió junto con el Canelo, interpretar el Himno en privado dentro de su vestuario.

PUEDES LEER AQUÍ: ¿Quién y por qué le prohibieron a Fey cantar el himno mexicano en la pelea del Canelo Álvarez?

¿Cómo cantó Fey el Himno Nacional?

Sin público y con apenas una decena de colaboradores del equipo del boxeador mexicano, Fey hizo su interpretación, a la que agregó un poco de teatralidad al mover los brazos.

Un video difundido a través de su cuenta de Instagram, muestra a Fey cantando el Himno con el Canelo enfrente.

En la interpretación, grabada con un celular, se nota que podría haber incurrido en un par de errores de pronunciación.

Sobre todo en el verso de “retiemble en sus centros la tierra”, en donde fue evidente que Fey cantó “retiembla en sus centros la tierra”.