¿Quién y por qué le prohibieron a Fey cantar el himno mexicano en la pelea del Canelo Álvarez?

Cantar el himno nacional antes de una pelea de box en la que un mexicano defiende o aspira a un campeonato mundial ha sido una tradición inamovible desde la década de los 90, cuando Julio César Chávez inflamaba con patriotismo el pecho de sus seguidores.

La más memorable fue la interpretación de Vicente Fernández que cantó el himno antes de la pelea contra Héctor el Macho Camacho.

Y esa historia nunca estará completa si no se menciona el error de Jorge el Coque Muñiz, quien fue multado por equivocarse al cantarlo previo a una pelea de Jorge el Maromero Páez.

Para las peleas de Canelo Álvarez, los artistas invitados fueron parte fundamental del show previo: Edith Márquez, Carlos Rivera, Paty Cantú, Sofía Reyes, Ángela Aguilar, Danna Paola, Majo Aguilar, Camila Fernández son algunos de los que lo han hecho.

Para la pelea de este sábado contra Terrence Crawford en Las Vegas, y como parte de los festejos por el inicio de la Independencia de México, las versiones apuntaban a que Fey era la elegida para interpretar el himno.

Pero desde muy temprano, este mismo sábado comenzaron a circular las versiones de que eso no sucedería. El periodista deportivo de ESPN Salvador García, publicó un mensaje que se viralizó rápido.

Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en #CaneloCrawford. — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) September 13, 2025

El arranque del show de la pelea tuvo a un grupo musical tocando “Desesperado”, cuya estrofa final sirvió para la entrada teatral de Terrence Crawford: cargando un estuche de guitarra como si fuera Antonio Banderas en la película “El Mariachi”.

Saúl Canelo Álvarez apareció acompañado por “México lindo y querido”, interpretado por un mariachi con una versión estilizada.

Y en efecto, no hubo Himno Nacional Mexicano.

Sobre las razones por las que no hubo Himno Nacional, la periodista Fernanda Familiar apuntó al gigante del streaming Netflix, que fue el responsable de la transmisión global de la pelea.

“Es impensable que Netflix tome una decisión así. Nuestro Himno Nacional siempre debe de representarnos antes de una pelea y sobre todo en esta - tan significativa - desde Las Vegas. Exigimos que Netflix toque nuestro Himno Nacional”