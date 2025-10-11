Suscríbete
Famosos

“El amor se festeja siempre": así celebraron Fede Dorcaz y Mariana Ávila su último 14 de febrero

La pareja estaba a punto de cumplir dos años juntos y anhelaban celebrarlo con un triunfo en “Las estrellas bailan en Hoy”

October 10, 2025 • 
Alejandro Flores
fede y mariana.jpg

Mariana y Fede eran novios desde enero de 2024

Instagram

Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron a ser novios en enero de 2024.

Un año después, festejaron su aniversario con un viaje al bosque, desde donde publicaron idílicas fotos de lo que vivieron.
Compartieron una fogata, bombones derretidos, atardeceres bucólicos y una pequeña cabaña autosustentable.
Fede publicó en inglés un mensaje amoroso:

“First year together... find someone who is home and adventure all at once” (Primer año juntos... encuentra a alguien que es casa y aventura al mismo tiempo”.

La trágica muerte de Fede

Fede fue asesinado la noche del miércoles. La noticia fue confirmada por su oficina de representación con un boletín en el que se explicó que fue víctima de un acto de violencia “que lamentablemente refleja la situación de inseguridad que enfrentamos en el país”
Dorcaz estaba en ensayos para participar en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, precisamente junto con Mariana Ávila.

Fede solía compartir con mucho entusiasmo cada festejo, viaje, actividad, colaboración que tenía con Mariana. Sus seguidores veían en ellos una pareja ideal y eso se puede leer en los comentarios que hay en sus publicaciones.

Más de Fede Dorcaz...
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-.jpg
Música
Fede Dorcaz, “El Príncipe” ítalo-argentino que vuelve con nueva etapa y sencillo
April 09, 2025
 · 
TVyNovelas

Su último Día del Amor

Así pasó con la del 14 de febrero, fecha que tuvo un significado especial para ambos no solamente por ser el Día del amor, también porque fue el estreno de una canción en la que colaboraron juntos, llamada “Moka”.

Screenshot 2025-10-10 185231.png

Fede y Mariana publicaron un video en el que se ven enamorados y a punto de besarse y luego hicieron una gira de promoción para firmar autógrafos y presentar breves conciertos para cantar la rola.

Muy cerca del 14 de febrero grabaron el video de Moka y en un detrás de cámaras que se publicó en su cuenta de Instagram se puede ver lo juguetones y enamorados que estaban: se besa, abrazan, fingen que se pegan y, sobre todo, ser ríen.
En paz descanse Fede Dorcaz.

Fede Dorcaz Las Estrellas Bailan en Hoy Mariana Ávila
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Galilea-Montijo-Kunno.jpg
Famosos
Galilea da la cara por Kunno y espera que no vuelva a fallar: “voy a dejar el alcohol desde hoy”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
A Altair Jarabo no le da miedo ver envejecer a su marido 19 años mayor: “Es mi coach”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
efigenia ramos familia pinal
Famosos
Nueva polémica por la herencia de Silvia Pinal: señalan a Efigenia Ramos de robo
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aldo de nigris, aaronmercuryabelito (1).jpg
Famosos
Abelito, Aaron y Aldo hacen su primer video juntos para TikTok y ya son virales
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’: Frankie Muniz es captado en un camión del aeropuerto de Monterrey
El actor de la popular serie se hizo viral al ser captado mientras se dirigía a participar en la ‘DeserCon Monterrey 2025’.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
dalilah polanco (1).jpg
Famosos
¿Se cayó o se aventó solita? Dalílah Polanco responde a quienes dudan de lo que pasó en LCDF
La actriz volvió a su podcast SinCuenta en el que habló de todo lo que le pasó durante el encierro
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris muestra en video al sucesor de Aldo de Nigris en el futbol: “habrá señales”
La familia De Nigris tiene una larga historia en el futbol, que incluye dos seleccionados mexicanos
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores