“El amor se festeja siempre": así celebraron Fede Dorcaz y Mariana Ávila su último 14 de febrero

Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron a ser novios en enero de 2024.

Un año después, festejaron su aniversario con un viaje al bosque, desde donde publicaron idílicas fotos de lo que vivieron.

Compartieron una fogata, bombones derretidos, atardeceres bucólicos y una pequeña cabaña autosustentable.

Fede publicó en inglés un mensaje amoroso:

“First year together... find someone who is home and adventure all at once” (Primer año juntos... encuentra a alguien que es casa y aventura al mismo tiempo”.

La trágica muerte de Fede

Fede fue asesinado la noche del miércoles. La noticia fue confirmada por su oficina de representación con un boletín en el que se explicó que fue víctima de un acto de violencia “que lamentablemente refleja la situación de inseguridad que enfrentamos en el país”

Dorcaz estaba en ensayos para participar en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, precisamente junto con Mariana Ávila.

Fede solía compartir con mucho entusiasmo cada festejo, viaje, actividad, colaboración que tenía con Mariana. Sus seguidores veían en ellos una pareja ideal y eso se puede leer en los comentarios que hay en sus publicaciones.

Su último Día del Amor

Así pasó con la del 14 de febrero, fecha que tuvo un significado especial para ambos no solamente por ser el Día del amor, también porque fue el estreno de una canción en la que colaboraron juntos, llamada “Moka”.

Fede y Mariana publicaron un video en el que se ven enamorados y a punto de besarse y luego hicieron una gira de promoción para firmar autógrafos y presentar breves conciertos para cantar la rola.

Muy cerca del 14 de febrero grabaron el video de Moka y en un detrás de cámaras que se publicó en su cuenta de Instagram se puede ver lo juguetones y enamorados que estaban: se besa, abrazan, fingen que se pegan y, sobre todo, ser ríen.

En paz descanse Fede Dorcaz.