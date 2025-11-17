Fátima Bosch tiene la fe puesta en un amuleto rumbo a la final de Miss Universo

Ya comenzó la semana final de Miss Universo, concurso en el que Fátima Bosch representa a México.

La modelo y activista mexicana se encuentra junto con las representantes de otros 29 países en Tailandia desde hace dos semanas.

Durante este periodo, las concursantes han participado no solo de eventos promocionales, también han tenido actividades de filantropía; específicamente Fátima estuvo compartiendo un día en un albergue de niños, tras lo cual hizo una publicación conmovedora.

“Mi propósito en esta vida es servir. Por eso estoy en Miss Universo: para que mi voz ilumine cada rincón donde solo ha habido oscuridad. Más allá de la corona, busco inspirar, sanar y transformar vidas. Porque si logro tocar un corazón, encender una voz o sembrar fe donde antes había silencio, entonces habré cumplido mi verdadero propósito”.

¿Cuáles son los objetos que Fátima Bosch carga siempre?

Fátima Bosch se ha encontrado durante su periplo en Tailandia con una comunidad de mexicanos que viven en ese país y también con turistas que coincidieron con ella y con el concurso Miss Universo, cuya final se realizará este 21 de noviembre.

La modelo mexicana ganó notoriedad y simpatía sobre todo a partir del enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, socio de la empresa propietaria del concurso y que intento callarla durante un evento público.

Esa simpatía por ella, sin embargo, también se basa en su comportamiento durante estas dos semanas de concentración en Tailandia, en las que no ha duda en mostrar sus creencias y su fe.

Devota de la Virgen de Guadalupe, Fátima Bosch mostró este domingo en su cuenta de Instagram algunos de los amuletos que ha colectado durante su viaje rumbo a la final del concurso.

El buró de la habitación de Fátima Bosch Instagram

Una imagen de la Virgen elaborado sobre cartón con lentejuelas de colores y un cuadro con la imagen de la virgen en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, son objetos indispensables en este viaje.

Cada vez que llega a un hotel, ambos amuletos tienen un lugar en su buró, lo mismo que un rosario.