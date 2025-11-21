Suscríbete
Famosos

Fátima Bosch festeja en Tailandia con mariachi y vive tierno momento con su hermano Bernardo

Fátima ganó Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en lograrlo

Noviembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
fatima bosch festejo.jpg

Fátima Bosch cantó Cielito Lindo

Instagram

Fátima Bosch llegó la noche de este 21 de noviembre al hotel donde se hospeda desde hace un mes en Tailandia y fue recibida por un centenar de mexicanos que le echaron porras.

Bosch es la cuarta mexicana en coronarse Miss Universo, corona que consiguió luego de una competencia en la que lució por su aplomo en las pasarelas y sus buenos argumentos al momento de dar discursos y responder las preguntas del jurado.
Praveenar Singh, representante de Tailandia, fue elegida primera finalista, mientras que Miss Venezuela, Stephany Adriana Abasali Nasser, quedó como la segunda finalista.
Fátima Bosch, originaria de Tabasco, devota de la Virgen María y amante de los perros, se emocionó hasta llorar con cada uno de los mexicanos que la recibieron en el lobby del hotel: algunos eran amigos, otros familiares y unos más meros turistas que viajaron a Tailandia para ser testigos de la historia de Bosch.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Y sonó el mariachi

Detrás de ese pequeño tumulto se colocó un mariachi con una vestimenta ecléctica ya que portaban sarape de Saltillo y sombrero de charro.

Lo primero que tocaron fue La Bikina, el legendario tema de Rubén Fuentes, que sirvió como música de fondo para la emoción con la que la Miss Universo 2025 recibió globos y ramos de flores enormes.

Luego sonó el Cielito Lindo con el que la mexicana se animó a cantar unos cuantos versos, hasta que descubrió a su hermano Bernardo, quien ha trabajado como asesor de políticos en México.

fatima bosch festejo (1).jpg

Fátima abraza a su hermano Bernardo

instagram

Bernardo la retuvo unos segundos y se nota que algo le dijo al oído mientras Fátima asentía con la cabeza. El tierno momento quedó grabado en varios celulares y Fátima subió a sus historias de Instagram algunos de ellos.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
