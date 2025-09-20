Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos

“Banda los quiero mucho”, dice Emiliano Aguilar en uno de los videos ue suele publicar con regularidad en su cuenta de Intagram para interactuar con sus seguidores.

En estos videos también es donde ha mantenido un duro enfrentamiento en contra de su papá y su familia, incluyendo sus medio hermanos Ángela y Leonardo y su cuñado Christian Nodal.

En esta ocasión, sin embargo, lo que ocupó su tiempo es mostrarle a sus fans un rato de solaz mientras escuchaba Tokyo Drift, de Raw Leaks TV.

Visiblemente emocionado, Emiliano rapea junto con un amigo y de vez en cuando se detiene para agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Gracias por el apoyo, banda”, grita en un momento.

¿Qué notaron los fans de Emiliano Aguilar en la mesa del video?

En el video, no obstante, hubo un detalle que generó controversia entre sus seguidores, quienes le mandaron varios mensajes para manifestarle de forma amorosa su preocupación.

“A mis hijos les encanta escucharte cantar con banda! Pero no quiero que miren lo que tienes en la mesa”, escribió uno de sus fans.

Lo que tiene Emiliano Aguilar parece ser mariguana, lo cual no resultaría extraño ya que el cantante ha repetido en varias ocasiones ue es un consumidor consuetudinario.

En México, desde 2021 la Suprema Corte de la Nación estableció una jurisprudencia a favor del derecho de los mexicanos mayores de edad al consumo recreativo de la cannabis. Para hacer efectivo ese derecho es necesario que se tramite un permiso ante Cofepris y un amparo ante un juez.

Las opiniones de sus seguidores

Los seguidores de Emiliano, sin embargo, insistieron en hacer señalamientos contra el video en el que Emiliano se muestra presuntamente en un acto de consumo, aunque no lo hace frente a la cámara.

“Te amo Emiliano y si te gusta fumar muy bien por ti, pero no fumes delante de tu gente, porque también tienes jóvenes que te admiran”

Emiliano no respondió a ninguno de los comentarios.