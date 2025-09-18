Ex de Emiliano Aguilar revela que lo acuchillaron en el pasado porque “es posesivo y celoso”

“Me hablaba bien feo de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo trató de acuchillar”.

Jeanette Sauceda, expareja de Emiliano, el hijo mayo de Pepe Aguilar, habló sobre su relación, incluyendo momentos tensos y cómo la exposición mediática le puso fin a su historia juntos.

Sauceda ofreció una entrevista al programa ‘Siéntese quien pueda’ y reveló que el rapero fue víctima de un intento de agresión por parte de la madre de una de sus hijas, un hecho que marcó su relación de pareja.

También dijo que su vínculo con Emiliano Aguilar fue formal y que él le habló abiertamente sobre sus hijas.

En el relato, Jeanette indicó que Aguilar le expresó que no mantenía contacto con la madre de una de sus hijas, a quien describió como una persona inestable que intentó atacarlo físicamente.

“Me hablaba bien feo de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo trató de acuchillar”, dijo, aunque no dio más detalles sobre el presunto ataque ni sobre la situación actual entre Emiliano y la madre de su hija.

La joven compartió aspectos de su relación con el músico, a quien describió como una persona “posesiva y celosa”, aunque aclaró que nunca fue agredida físicamente. Sin embargo, sí reconoció que tuvieron episodios de violencia verbal.

“Nomás de palabras (me llegó a violentar). Se llegó a enojar porque yo estaba tomando una cerveza. Le dije: ‘Tú fumas y no te digo nada’”, indicó.

¿Por qué terminaron su relación Jeanette y Emiliano?

Sauceda expresó que no tuvieron una ruptura formal, sino que el distanciamiento se dio después de que ella hiciera público su romance en redes sociales.

“Me dijo: ‘Me vas a arruinar la carrera. Te voy a ventilar’”, le habría dicho molesto por la exposición pública y le advirtió sobre posibles repercusiones en su carrera.

Sobre la relación de Emiliano Aguilar con sus hijas, Jeanette afirmó que el rapero siempre ha procurado estar cerca de ellas aunque hubo un periodo en el que no pudo cumplir con la pensión alimenticia debido a dificultades económicas.

Jeanette reveló que su madre quien le daba dinero para apoyar a sus hijas. “No trabajaba. Mi mamá me decía: ‘Ten, agarra estos cien y nada más dáselos’. Y él no sabe eso, que el dinero que le daba (era) de mi mamá”, indicó.

Fue a raíz de una entrevista de concedió Pepe Aguilar cuando se supo que Emiliano tenía otra hija y que no las conocía a ambas, lo que generó molestia en el joven, quien justificó que intentaba mantenerlas en el anonimato.

Hasta el momento, la identidad de la madre de la niña, quien intentó acuchillar al rapero, sigue sin confirmarse, aunque se sabe que la otra progenitora de su otra hija es Violeta Peñaloza, una mujer ajena al mundo del espectáculo con quien Emiliano Aguilar terminó su relación hace algunos años.

