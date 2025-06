Creyó que tenía una alergia y resultó ser un derrame cerebral: el aterrador testimonio de Marlene Favela

La actriz Marlene Favela, reconocida por sus emblemáticos papeles en telenovelas, compartió un escalofriante testimonio sobre un episodio de salud que, hace 13 años, la colocó al borde de la muerte. Lo que en un principio confundió con una simple alergia, resultó ser un derrame cerebra l que requirió una cirugía de emergencia y la mantuvo en terapia intensiva. Su relato, revelado en el programa “Netas Divinas” y en otras entrevistas, sirve como una poderosa lección sobre la importancia de escuchar al cuerpo y buscar atención médica inmediata ante cualquier señal inusual.

¿Qué síntomas tuvo Marlene Favela antes de sufrir el derrame cerebral?

En el programa “Netas Divinas”, Marlene Favela relató que el derrame cerebral ocurrió en 2012, justo después de llegar a Miami tras un vuelo. Al llegar a su destino, sintió una extraña presión en la frente, la cual atribuyó de inmediato a su conocida alergia al aire acondicionado.

“Llegué de mi vuelo a Miami y sentí presión en la frente, pero como soy alérgica a los aires acondicionados, dije ‘ya me dio la alergia a todo lo que da’. Corrí una hora, me bajé de la caminadora, me fui a acostar y fue cuando las piernas y manos me empezaron a hormiguear”.

Fue ese cosquilleo en las extremidades lo que encendió las alarmas internas de la actriz . En lugar de automedicarse como lo habría hecho en otra ocasión, escuchó su instinto y decidió ir directamente a emergencias.

¿Qué diagnóstico recibió Marlene Favela en el hospital?

Tras acudir a una clínica en Miami Beach, los médicos detectaron que tenía un sangrado en el cerebro provocado por una arteria que hacía presión sobre una vena. Esa misma noche, los especialistas realizaron un procedimiento de embolización mediante la arteria principal para contener el sangrado.

“Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’”, explicó.

Sin embargo, su organismo no respondió como se esperaba. El sangrado persistió, por lo que Marlene fue ingresada a terapia intensiva durante tres semanas. Finalmente, debió someterse a una cirugía a cerebro abierto.

¿Qué factores contribuyeron a la crisis de salud de Marlene Favela?

La actriz reflexionó sobre las causas que pudieron haber desencadenado el derrame. En sus palabras, la presión constante por absorber todos los proyectos profesionales posibles —telenovelas, teatro, eventos— la llevó a un nivel extremo de estrés físico y emocional.

“Llevaba desde que me acuerdo, trabaje y trabaje, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo. Cuando llegó eso, dije: ‘¡Órale!’”.

Favela reconoció que su estilo de vida agitado la mantenía alejada del equilibrio, y que esta experiencia la llevó a replantearse la importancia de cuidar su salud y priorizar el bienestar emocional.

¿Qué cambios hizo Marlene Favela después del derrame cerebral?

A partir de ese momento, Marlene Favela decidió hacer cambios profundos en su estilo de vida . En entrevistas posteriores, ha declarado que ahora vive de forma más equilibrada, que piensa y planea cada paso, y que aprendió a dar valor a los momentos simples de la vida.

“Sí soy medio equilibradona, soy muy estable en la vida. Pero cuando algo se me sale de control, me da miedo. Me hice más consciente de todo lo que implica vivir”.

Este suceso también la sensibilizó ante los temas de salud mental y física, y desde entonces se ha convertido en una voz que promueve el autocuidado, el chequeo médico oportuno y la atención a señales corporales, por más sutiles que parezcan.

¿Cuál es el estado de salud actual de Marlene Favela?

En abril de 2025, Marlene Favela aseguró que se encuentra bien de salud y que no hay riesgo de que sufra otro episodio similar. La cirugía fue exitosa, y el monitoreo médico constante ha sido clave en su recuperación. Aunque admite que fue una experiencia muy cercana a la muerte, también la considera una lección invaluable.

“Me pude haber muerto sin darme cuenta de que tenía eso”, confesó con sinceridad.

Hoy, Marlene Favela es una mujer que valora más que nunca su vida, su familia y su tranquilidad. Su historia sirve como un recordatorio poderoso: a veces, el cuerpo nos habla con síntomas inesperados, y escucharlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.