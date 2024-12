Adrián Marcelo volvió a hablar de ‘La Casa de los Famosos’ y su polémica salida: esto dijo

Como recordarás, el pasado 04 de septiembre Adrián Marcelo hizo explotar a la audiencia luego de que, de una forma totalmente inesperada, abandonara “La Casa de los Famosos México 2" luego de que sostuviera una fuerte discusión con Gala Montes que escaló a niveles inesperados.

Poco más de tres meses han pasado desde entonces y los rumores en torno a las razones que tuvo Adrián Marcelo para decirle adiós al reality a pesar de que era uno de los concursantes más fuertes para llevarse el premio de cuatro millones de pesos se mantienen vigentes entre los internautas, ¿pero qué pasó en realidad? Esto dijo el llamado “Capitán” en su entrevista más reciente.

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO DE SU SALIDA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2"?

Adrián Marcelo se convirtió en el invitado especial más reciente del podcast “Creativo”, de Roberto Martínez, programa en el que reiteró que su salida del reality de Televisa fue la mejor decisión para todos.

“O sea, no infrinjo el reglamento, me salgo porque empieza una discusión”

Más allá de sus peleas con Gala Montes y Arath de la Torre, el regio se centró en el conflicto que hubo por su futuro en la casa más famosa de México: “Si no me salía yo, me sacaban. O sea, no infrinjo el reglamento, me salgo porque empieza una discusión (entre empresas)”, aseguró el creador de contenido.

Al final, Adrián Marcelo se mostró orgulloso porque, con todo y su escandalosa salida en la semana 7 del concurso, gracias a él se lograron números históricos en el rating.

“Imagínate, si llegamos al pico más alto en la historia de Televisa como televisora, imagínate lo que hubiéramos logrado con la final”, expresó el youtuber quien en esta ocasión estuvo acompañado de Iván Fematt “La Mole”, uno de sus mejores amigos .

¿QUÉ HACE ADRIÁN MARCELO AHORA?

A pesar de que algunos shows en vivo de Adrián Marcelo y “La Mole” fueron cancelados, el youtuber regio se mantiene activo en sus redes sociales -sobre todo después de que recuperara sus cuentas de Instagram- y en sus programas “Radar” y “Hermanos de leche”.