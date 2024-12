Famosa figura rechazó entrar a ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ por una poderosa razón: ‘Me da miedo’

A solo unos meses de que las cámaras se enciendan en el reality ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ con todos sus famosos exparticipantes, una mega famosa rechazó la propuesta de Telemundo para volver a entrar al programa más visto de la televisión en México y en Estados Unidos por el público hispano.

‘La Casa de los Famosos All-Stars’ regresará en febrero del 2025, confirmado por Telemundo,. “‘Los fanáticos estarán encantados con el tan esperado regreso de la sensación viral La Casa de los Famosos en su primera edición ‘All Stars’, que será como ninguna otra, con un elenco histórico’”, señaló la cadena internacional de televisión.

‘La Casa de los Famosos All-Stars’ Telemundo

¿Quién es la famosa que le dijo ‘NO’ a Telemundo?

La famosa y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ que rechazó la propuesta de Telemundo para formar parte del nuevo elenco de la versión ‘All-Stars’ del reality fue la actriz, modelo e influencer Nicole Chávez.

En una entrevista pasada para un canal de YouTube, la famosa reveló las razones por las que no será parte de esta nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. “‘Es una moneda al aire que ahora no me la quiero jugar y estoy en otra faceta. Me encantaría regresar a la actuación’”, comentó la famosa actriz.

Nicole Chávez fuera de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ Instagram

Pero no quedó ahí, Nicole Chávez reveló su razón más profunda: “‘Me encantan los realities, y claro que me gustaría volver a La Casa de los Famosos México. Esta edición me da mucho miedo. No voy a mentir. Hay mucho viejo lobo de mar’”.

La actriz no descarta participar, si le llega la invitación oficial, a La Casa de los Famosos México. En esa línea, aseguró que le desea lo mejor a las amigas que sí van a entrar y le gustaría estar de panelista en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ para ‘criticar a todos’.

Nicole Chávez confesó que no fue una decisión fácil

En charla con el canal de YouTube, la actriz confesó que, pese a que quiere mucho a Telemundo y a que la propuesta para estar en la nueva versión del reality le llegó de forma oficial, su decisión final fue no participar en La Casa de los Famosos All Stars.

Actriz Nicole Chávez Instagram

“‘Yo quiero mucho a Telemundo, fui muy feliz mientras estuve en La Casa de los Famosos. Ahí estuvimos negociando. Fue algo que platiqué en familia, con mi manager, con la gente cercana a mí, y tomé la decisión de no entrar’”, enfatizó Nicole Chávez en su charla con Detrás de la Nota de Arturo Gallegos.