Exhiben a famosa: “Por su culpa” despidieron a Yolanda Andrade de Netas Divinas y ahora quiere su lugar en MoJoe

Debido a que Yolanda sigue recuperándose, ella ya alzó la mano para integrarse en el programa con Montserrat Oliver

September 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
yolanda-andrade-enferma.jpg

Yolanda Andrade

Instagram

En el pasado, Yolanda Andrade le reclamó a Luz María Zetina que por su culpa la despidieron de ‘Netas divinas’... Y ahora, delataron a la conductora de querer quedarse con el lugar de la actriz en ‘MoJoe’, programa al que no ha podido regresar por sus graves problemas de salud.

En el reciente programa de Martha Figueroa en YouTube, la periodista relató que Roxana Castellanos generalmente acompaña a Montserrat Oliver en el programa de Unicable ‘MoJoe’... Pero se enteró de algo:

“Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat para decirle: ‘Oye, yo aquí estoy, me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, ¿me recomiéndemelosndas con la productora y jefa?’

“Feo, ¿no?... Yo creo que no tienes que andar queriendo quedarte con la silla de nadie hasta que esté libre; y la de Yolanda no está libre. Y sobre todo, si sabes que está en una situación ruda, tener un poquito de tacto”, reflexionó Martha Figueroa.

“Si estas viendo las condiciones de Yolanda... Montse efectivamente le dijo: ‘te agradezco, ya se está recuperando y Rox está en su lugar; mil gracias y adiós”.

“En sus entrevistas es tan equilibrada y tan echa luz, que eso no se me hace bonito”, anotó Martha Figueroa.

“Yo creo que no es buena onda pedir la silla de alguien, primero que está luchando por quedarse en el mundo, y si logra recuperarse lo suficiente, poder regresar a su programa”.

Hace unos años, Yolanda le reclamó a Luz María en la cara que “por su culpa” la corrieron de ‘Netas Divinas

Hay que recordar que tras la pandemia, se reunieron parte de las conductoras originales de ‘Netas Divinas’, y fue ahi, de frente, cuando Yolanda Andrade recriminó a Luz María Zetina por haber sido despedida del programa, “por su culpa”.

Ellas son las nuevas conductoras de Netas Divinas

Yolanda recordó que la despidieron por acusaciones de supuesto acoso contra Luz María. “La historia fue que yo había entrado a su camerino, la acosé sexualmente, quise abusar de ella, no sé si besarla... Yo estaba borracha y cocainómana”.

“No me acuerdo de haber armado tal pancho”, dijo Luz María."¡Me corrieron! ¡No mames!”, respondió Yolanda. “A mí me corrieron por tu culpa”.

Luz María Zetina aseguró que ella no estaba enterada de la situación y que solo recordaba un suceso en el área de maquillaje, cuando Yolanda llegó y la quiso besar. Sin embargo, Isabel Lascuráin, Consuelo Duval y Yolanda Andrade le recordaron a Luz María que en ese entonces ella era esposa de un alto ejecutivo

"¿Pero cómo tú no sabías si eras las esposa del que mandó despedir a la señora?”, le dijo Consuelo Duval.

“Este productor era esposo de Luzma, le dijo a nuestro productor: ‘Córrela, quiso cogerse a mi vieja’. Yo dije, le puedo pedir una disculpa a Luzma, pero me dijeron ‘mejor no le digas nada’ y me despidieron”.

Yolanda Andrade Luz María Zetina No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
